HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Gören şaşkına döndü! 70 kilogram ağırlığında ve boyu 1 metre 64 santim

Gören şaşkına döndü! 70 kilogram ağırlığında ve boyu 1 metre 64 santim

06.01.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Kemaliye'de balıkçılar tarafından yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi. 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda olan dev turna balığı, kilosu 50 liradan satışa sunuldu.

Gören şaşkına döndü! 70 kilogram ağırlığında ve boyu 1 metre 64 santim

Erzincan'da balıkçılar tarafından 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda dev turna balığı yakalandı. İki saatlik mücadele sonucunda yakalanan balığı görenler şaşkına döndü.

PAZARDA SATIŞA SUNULDU

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar tarafından serpmeyle yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı. Yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından sudan çıkartılan balık pazarda satışa sunuldu.

BALIK2

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

BALIK3

"BU SENE ŞU ANA KADAR YAKALANAN EN BÜYÜK BALIK OLDU"

Kemaliye’deki balıkçılardan alıp Erzincan merkezde dev turnayı satışa sunan Sinan Atasever, “Bu sene şu ana kadar yakalanan en büyük balık bu oldu. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat nehrinde, Elazığ- Tunceli arasındaki Keban barajında bu büyüklükte balıklar zaman zaman yakalanıyor. Bu turna balığı 70 kilo ağırlığında. Kilosunu 50 liradan satışa sunduk” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dalış sırasında bulundu! 'Bu büyü mü, bilen varsa yazsın' diyerek paylaştıDalış sırasında bulundu! 'Bu büyü mü, bilen varsa yazsın' diyerek paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

İğrenç olay! Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

20 yıldır aranıyordu! Mafya babasını o uygulama yakalattı

20 yıldır aranıyordu! Mafya babasını o uygulama yakalattı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.