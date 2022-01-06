Gören şaşkına döndü! 70 kilogram ağırlığında ve boyu 1 metre 64 santim

Erzincan'da balıkçılar tarafından 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda dev turna balığı yakalandı. İki saatlik mücadele sonucunda yakalanan balığı görenler şaşkına döndü.

PAZARDA SATIŞA SUNULDU

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar tarafından serpmeyle yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı. Yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından sudan çıkartılan balık pazarda satışa sunuldu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BU SENE ŞU ANA KADAR YAKALANAN EN BÜYÜK BALIK OLDU"

Kemaliye’deki balıkçılardan alıp Erzincan merkezde dev turnayı satışa sunan Sinan Atasever, “Bu sene şu ana kadar yakalanan en büyük balık bu oldu. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat nehrinde, Elazığ- Tunceli arasındaki Keban barajında bu büyüklükte balıklar zaman zaman yakalanıyor. Bu turna balığı 70 kilo ağırlığında. Kilosunu 50 liradan satışa sunduk” dedi.

Kaynak: İHA

