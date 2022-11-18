Gören 'yapma' diye bağırdı ama... Aldığı cevaba sinirlendi, eski eşini sokak ortasında öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşanan kadın cinayeti kahretti. Görenlerin kanını donduran korkunç olayda 6 ay önce boşandığı 15 yıllık eski eşiyle barışmak isteyen 40 yaşındaki Ali A., kendisi gibi fabrikada işçi olan 3 çocuğunun annesi 35 yaşındaki Hülya A.'yla görüşmek için yanına gidip, oturduğu apartmanın önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra talihsiz kadın, başına geleceklerden habersiz apartmandan çıktı ve karşısında eski kocasını gördü.

ALDIĞI CEVABA ÖFKELENDİ

Yeni Asrı'daki habere göre; ikili arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Daha önce uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için cezaevinde yatan Ali A., barışmak ve tekrar evlenmek istediğini söylediği Hülya A.'nın "Seninle ölsem bir araya gelmem, hayır diyorum yürü git" cevabı üzerine deliye döndü.

"YA BİRLİKTE YAŞARIZ YA DA BİRLİKTE ÖLÜRÜZ"

Bunun üzerine "Bu işin başka yolu yok. Ya birlikte yaşarız ya da birlikte ölürüz" diyen Ali A., yanında getirdiği pompalı tüfekle talihsiz kadını herkesin gözü önünde göğsünden vurdu.

KENDİSİNİ DE BOYNUNDAN VURDU

Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Hülya A. kanlar içinde yere yığıldı. Eski eşinin başında bir müddet bekleyen cani adam, ardından aynı tüfekle kendini boyun bölgesinden vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hülya A. ve Ali A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 35 yaşındaki Hülya A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇEVREDEKİLER 'YAPMA' DİYE BAĞIRDI AMA...

Ağır yaralı Ali A.'nın ise tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Görgü tanıklarından bir esnaf, sabah iş yerini açıp kaldırımı süpürdüğü esnada kadının zanlıya "Hayır, yürü git" diye bağırdığını duyduğunu belirterek, "Yüzlerini görmedim, adamın elindeki silahmış, ben sopa zannetmiştim. Buradaki gençler polisi aradı. O sırada kadını yere yatırmış. Çevredekiler 'yapma, ne yapıyorsun' dediklerinde silahı aniden patladı, ben de içeri kaçtım. Görmedim, sadece seslerini duydum. Sonra bir el daha ateş etti, onu da 'kendine sıkmış dediler" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.