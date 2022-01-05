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  4. Görenler gözlerine inanamadı! Köpeğin yüzünden 90 adet saçma çıktı

Görenler gözlerine inanamadı! Köpeğin yüzünden 90 adet saçma çıktı

05.01.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yol kenarında bulunan bir köpeğin durumu "Vicdansızlığın bu kadarı!" dedirtti. Bodrum ilçesinde yüzüne yakın mesafeden ateş edilen köpek tedavi altına alındı. Röntgeni çekilen köpeğin yüzündeki 90 adet saçmayı görenler şoke oldu.

Görenler gözlerine inanamadı! Köpeğin yüzünden 90 adet saçma çıktı

Muğla'da görenlerin hem gözlerine inanamadığı hem de içlerini acıtan bir olay yaşandı. Gölköy Mahallesi’nde yol kenarında yüzünden yaralı bir köpek bulan hayvanseverler köpeği bir veterinere götürdü. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen bitkin haldeki yaralı köpek hızlı bir şekilde Bodrum Belediyesi Torba Bakımevi’ne getirildi.

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VAHŞETİN BOYUTU KORKUNÇ

Köpek bakımevinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir veteriner kliniğine gönderildi. Sol gözünü kaybeden köpeğin çekilen röntgeni ise vahşetin boyutunu ortaya koydu.

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90 ADET SAÇMA

Köpeğin baş kısmında yaklaşık 90 adet saçma olduğu tespit edildi. Köpek veteriner de tedavi altına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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