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Görenler inanamadı! Lüks araçlar yola savruldu, maddi zarar...

17.09.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yeni lüks araçları taşıyan bir tır bariyerlere çarparak kaza yaptı. Tırın üstündeki iki araç yola savruldu, tırın üstünden düşmeyen araçlarda ise zarar meydana geldi. Kaza sonucunda tır sürücüsü yaralanırken lüks araçlarda da büyük maddi hasar oluştu.

Görenler inanamadı! Lüks araçlar yola savruldu, maddi zarar...

Amasya’nın Taşova ilçesinde lüks araçların yüklü olduğu tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Sürücünün yaralandığı feci kazada 2 araç yola devrildi, büyük çapta maddi hasar oluştu.

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ARAÇLAR YOLA SAVRULDU

Kaza, Taşova’ya bağlı Çambükü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Oğuzyer (27) yönetimindeki tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Lüks araçların da taşındığı tırdan 2 araç yola savruldu. Diğerleri ise şans eseri tırın üstünde kaldı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yararlanan tır sürücüsü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçların ve tırın vinç yardımıyla kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kaza

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