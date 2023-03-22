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Görenler şaşkına döndü! 'İlginç bir manzara' Nadir görülüyor korumaya çalışıyorlar

22.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde ortaya çıkan bir manzara görenleri hayrete düşürdü. Mahalle meydanındaki tesbih ağacının gövdesinde incir ağacı çıktı. İncir çekirdeklerinin bir kuş tarafından ağacın gövdesine taşındığı düşünülüyor. Köy sakinleri incir ağacının tesbih ağacının gövdesinde yaklaşık 6 sene önce yeşermeye başladığını ve bu nadir görülen ağaçları korumaya çalıştıklarını söyledi.

Görenler şaşkına döndü! 'İlginç bir manzara' Nadir görülüyor korumaya çalışıyorlar

Aydın'da bir ağaçta oluşan manzara herkesi şaşkına çevirdi. Efeler’e bağlı Kızılcaköy Mahallesi’nin meydanında bulunan tesbih ağacının gövdesinden çıkan incir ağacı görenleri şoke etti. Bir kuş tarafından ağacın gövdesine taşındığı düşünülen incir çekirdeği, tesbih ağacının gövdesinde yeşerdi. İncir ağacının yaklaşık 6 yıl önce tesbih ağacının gövdesinde yeşermeye başladığını belirten köy sakinleri, ilk defa karşılaştıkları bu ilginç manzarayı koruduklarını belirtti.

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"İLGİNÇ BİR MANZARA"

Tesbih ve incir ağacının adeta bir kardeş gibi kucaklaştığını ifade eden Mahalle Muhtarı Ali Aşkıntaş; “Köy merkezinde bulunan bu tesbih ağacının gövdesinden farklı bir ağaç yeşermeye başladı. Ağacın sonradan incir ağacı olduğunu anladık. Muhtemelen bir kuş tarafından ağacın gövdesine taşınan incir çekirdeğinden bu durum oluştu. İlginç bir manzara." ifadelerini kullandı.

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Aşkıntaş "Bir gövdede 2 farklı ağacı görenler şaşırıyor. Mahalle sakinleri olarak biz de bu nadir görülen ağaçları korumaya çalışıyoruz” dedi. (İHA)

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Aydın Efeler ağaç kuş incir ağacı tesbih

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