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  4. Görenler şaşkına döndü! Oyunu kullanmaya yeniçeri kıyafeti ve atla geldi

Görenler şaşkına döndü! Oyunu kullanmaya yeniçeri kıyafeti ve atla geldi

14.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin beklediği seçim günü geldi. Vatandaşlar sabah 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, oy kullanacağı okula yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi. Bişgin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Görenler şaşkına döndü! Oyunu kullanmaya yeniçeri kıyafeti ve atla geldi

Beyciler Mahallesi'ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı. Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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'VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ'

Bişgin, AA muhabirine, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur." diye konuştu.

Aynı zamanda milli takım antrenörü olduğunu anlatan Bişgin, biniciliğe ilgisinden ötürü atla oy kullanmaya geldiğini sözlerine ekledi. (AA)

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