Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Araç anahtarı gibi görünüyor: Aslında...

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri'nin Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan İ.E.’nin evine baskın düzenlediği baskında görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği bir alet bulundu. Ekiplerin yaptığı aramada 265 gram metamfetamin, 8 kilo 700 gram esrar, 25 gram kenevir tohumu, 10 kök kenevir bitkisi, 23 skunk, 1 hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Ancak ekiplerin dikkatinden kaçmayan bir alet ise şaşkınlık yarattı.

ARAÇ GÖRÜNÜMLÜ HASSAS TERAZİ

Ele geçirilen 1 araç anahtarı görünümlü hassas terazi dikkat çekti. Anahtarın üzerindeki tuşları gösteren kaplamanın kaldırılmasıyla ortaya çıkan tartının, 200 grama kadar ölçüm yaptığı görüldü.

İ.E. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)



