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Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Araç anahtarı gibi görünüyor: Aslında...

30.08.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu madde ve silahın yanı sıra ele geçirilen bir alet şaşkınlığa neden oldu. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısının evinde yapılan aramada araç anahtarı görünümlü bir alet fark edildi. İncelemede bunun bir anahtar değil de araç anahtarı görünümlü bir hassas terazi olduğu anlaşıldı.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Araç anahtarı gibi görünüyor: Aslında...

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri'nin Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan İ.E.’nin evine baskın düzenlediği baskında görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği bir alet bulundu. Ekiplerin yaptığı aramada 265 gram metamfetamin, 8 kilo 700 gram esrar, 25 gram kenevir tohumu, 10 kök kenevir bitkisi, 23 skunk, 1 hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Ancak ekiplerin dikkatinden kaçmayan bir alet ise şaşkınlık yarattı.

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ARAÇ GÖRÜNÜMLÜ HASSAS TERAZİ

Ele geçirilen 1 araç anahtarı görünümlü hassas terazi dikkat çekti. Anahtarın üzerindeki tuşları gösteren kaplamanın kaldırılmasıyla ortaya çıkan tartının, 200 grama kadar ölçüm yaptığı görüldü.

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İ.E. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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