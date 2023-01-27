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  4. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Marmaris'te denizin rengi boydan boya değişti

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Marmaris'te denizin rengi boydan boya değişti

27.01.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir beklenen yağışlar bazı illerde etkisini gösterdi. Muğla da o illerden biri oldu. Yağışların dağlardan taşıdığı çamurlu su ise Marmaris'te denizin rengini değiştirdi. Havadan çekilen görüntülerde kıyı sahillerinde mavi ve turkuaz rengin tamamen kaybolduğu belirlendi.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Marmaris'te denizin rengi boydan boya değişti

Muğla’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Marmaris, Datça, Seydikemer, Milas, Köyceğiz ilçelerinde yer yer taşkına neden oldu. Yağmur sonrası dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü.

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ÇAMURLU SU DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı. Yanan sahada kesim çalışmaları tamamlanırken, yağış sonrası dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Marmaris’teki sağanak yağış sonrası 11 kilometrelik Marmaris Atatürk, Kısayalı, Uzunyalı, Sitler ve İçmeler sahilinin mavisi kahverengiye dönüştü. 11 kilometrelik sahil havadan dron ile görüntülenirken, İçmeler sahilinde denizin azgın dalgaları kıyıyı dövdü.

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Dron ile görüntülen Marmaris yat limanı, Atatürk Bulvarı ve Kısayalı sahili tamamen kahverengiye dönüşürken, Marmaris’in mavi ve turkuaz rengi kayboldu.

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yağmur Marmaris

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