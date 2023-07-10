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Görenlerin dikkatini çekiyor! Türkiye'nin en ilginç mezarlığı... Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

10.07.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bulunan en ilginç mezarlar arasında gösterilen Tokat'taki ahşap mezarlar görenlerin dikkatini çekiyor. Çivi kullanmadan yapılan 2 asırlık ahşap mezarlar yıllara meydan okusa da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mezarda akrabası yatan vatandaşlar ise eskiyen ve çürüyen tahta mezarları kaldırıp yerine mermer mezarlar yaptırıyor. Köy sakinlerinden Turan Ahmet Caymaz, eskiden 40 taneye yakın mezar olduğunu ancak zaman içerisinde çoğunun yok olduğunu belirtti.

Görenlerin dikkatini çekiyor! Türkiye'nin en ilginç mezarlığı... Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünün ahşap mezarları görenlerin dikkatini çekiyor. Çantı tekniğiyle yapılmış olan ahşap mezarlar, yıllara meydan okusa da son yıllarda ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. 2 asırlık 300 ahşap mezardan günümüze sadece 20 mezar ulaşabildi.

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Günümüze ulaşmayı başaran 20 mezar ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Mezarda akrabası yatan vatandaşlar eskiyen ve çürüyen tahta mezarları kaldırıp yerine mermer mezarlar yaptırıyor.

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Birbirine geçmeli olarak çivi kullanmadan yapılan mezarlar Türkiye'de bulunan en ilginç mezarlar arasında gösteriliyor.

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ÇÜRÜYEN MEZARLAR MERMERLE YENİLENİYOR

Büyükyurt köyü sakinlerinden Cemalettin Caymaz, çürüyen mezarların mermerle yenilendiği için ahşap mezar kültürünün de yol olduğunu belirtip, "Mezarlıklar atalarımız tarafından ağaçtan yapılmış. Böyle yapmalarının nedeni mezarları korumak amaçlıymış. Ağaçları keserek birbirine geçirerek böyle yapmışlar. Bu mezarlarda çivi kullanılmamış, benim bildiğim kadarıyla 90 yıldan daha fazladır bu mezarlar var. Burada 25 taneden daha fazla mezar var. Bu mezarlar bakımsızlıktan yıkıldığında yeniden mermer ve mozaikten yeniden yaptırıyorlar" şeklinde konuştu.

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"SAHİBİ VARSA GELİP YAPTIRIYOR, SAHİBİ YOKSA ÇÜRÜYÜP GİDİYOR"

Eskiden 40 taneye yakın mezar olduğunu ancak zaman içerisinde çoğunun yok olduğunu belirten köy sakinlerinden Turan Ahmet Caymaz, "Mezarlar eskiden yapılmış tarihi eser, o zamanlar da mezarları korumak için ağaçtan yapmışlar. Dağda bulunan tilki, kurt gibi hayvanlar eşmesin mezarlara zarar vermesin diye böyle bir şey yapmışlar. Burada köklü ailelerinden yatanlar var ama kim hangisi bilemiyorum. Çivi kullanılmadan yapılmış bu mezarlar, eskiden 35-40 tane vardı ama parası olanlar gelip mezarları yeniliyor. Bakımsız kalanların sahibi varsa gelip yaptırıyor, sahibi yoksa çürüyüp gidiyor" dedi.

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(İHA)

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Tokat mezarlık mezar

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