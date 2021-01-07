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Görev yaptığı okulda kendini astı

07.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Görev yaptığı okulda kendini astı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde, ortaokulu müdürü H.A görev yaptığı okulda kendini asarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, okul müdürü olarak görev yapan 41 yaşındaki H.A, bugün okul öğretmenleri ve görevli personelle birlikte Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan 500 bin tablet dağıtımı için ilçedeki çalışmaları yürütüyordu. Tablet dağıtımının yapıldığı esnada, mesai arkadaşlarına haber vermeden ayrılan H.A, uzun süre ortada görülmeyince öğretmen arkadaşlara tarafından aranmaya başladı. Görev yaptıkları okula dönen öğretmenler, H.A’yı okulun lavabosuna kendini asmış şekilde buldu.

Hayatını kaybettiği tespit edilen H.A’nın 20 gündür psikolojik ilaç tedavisi gördüğü ve panik atak problemleri yaşadığı ifade edildi. Olayla ilgili, Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

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