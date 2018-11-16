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Görevden alınan Elbistan Belediye Başkanı hakkında çok sayıda dava var (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 22:22 | Son Güncelleme

DURMUŞ KÜÇÜK'TEN AÇIKLAMA İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden alınan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük, açıklama yaptı.

Görevden alınan Elbistan Belediye Başkanı hakkında çok sayıda dava var (2)

DURMUŞ KÜÇÜK'TEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden alınan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük, açıklama yaptı. Küçük, görevi süresince ilçede birçok başarılı iş yapıldığını ve geçici süreyle görevden alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Değerli hemşerilerim hepinizi cenabı Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Şahsımı iki dönem belediye başkan adayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye teşekkür ediyorum. Ayrıca gerek seçim sürecinde gerekse belediye başkanlığım sürecinde verdikleri desteklerden dolayı Elbistan halkına teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığım süresince asfalt çalışmalarından halk ekmeğe kadar onlarca parktan şehir giriş çıkışlarının yapılmasına kadar, işsiz gençlerimizin işe alınmasına kadar birçok alanlarda başarılı faaliyetler yürüttük. Belediyemizin gerçekleşen bütçesini yaklaşık beş kat arttırdık. Belediyemiz kendi ölçeğinde Türkiye'nin en borçsuz belediyelerinden biridir. Değerli hemşerilerim yaklaşık üç yıldır bağımsız belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu süreç zarfında her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında tarafında durma gayretinde oldum. Gerek 15 Temmuz’da şehir meydanına ilk saatlerde inmek suretiyle gerekse referandum sürecinde ‘Evet’ bürosu açarak şahsıma ait katkılar da bulunmak suretiyle çalışmalara katıldım. Değerli hemşerilerim bugün itibari ile geçici olarak görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım biz hayrın ve şerrin cenabı Allah’tan geldiğine inananlardanız.”

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