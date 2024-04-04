Görevden alındığı iddia edilmişti! AK Partili Abdullah Güler'den Özlem Zengin açıklaması

31 Mart yerel seçimleri sonrasında AK Parti'nin kendi çizgisini koruyamadığı ve temel ilkelerine sadık kalmadığı ifadeleri etrafında toplanan eleştirilerin hedefinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin vardı. Zengin'in görevden alındığı iddia edilmişti.

GÜLER'DEN ÖZLEM ZENGİN AÇIKLAMASI

AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaparak Zengin'in çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Güler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sn. Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim.

Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzde ki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sn. Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim.



Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının… — Abdullah Güler (@avabdullahguler) April 4, 2024







