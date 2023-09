Göreve hazır: Bu robot, metro istasyonunda devriye atacak!

New York Post'un haberine göre, New York Polis Departmanı, cuma günü Times Meydanı'nda yüksek teknolojiyle suçla mücadele çabalarına son halkayı ekledi: Yapay zeka destekli bir güvenlik robotu.

Belediye yetkilileri, yumurta şeklindeki makinenin önümüzdeki iki ay boyunca metro istasyonunda NYPD'den bir insan partneriyle birlikte pilot programın bir parçası olarak dolaşacağını duyurdu.

18 SAAT ÇALIŞACAK

180 kilodan fazla bir ağırlığa sahip olan robot, sabah 6'dan başlayarak 18 saatlik bir vardiyada çalışacak. Gezici bir gözetleme sistemi olarak hizmet verecek olan robot, bir suçun ardından polislerin incelemesi için video kaydedecek.

Polis yetkilileri, robotun devriye gezerken sürekli video kaydı yapacağını, ancak ses kaydı yapmayacağını söyledi.

K5 Otonom Güvenlik Robotu'nun düzinelerce mikrofonun yanı sıra, metro yolcularının polis çağırmak için kullanabileceği bir düğme ile de donatıldığı belirtildi.

New York Belediye başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ise "New Yorkluları güvende tutmak için Knightscope K5 güvenlik robotu gibi en son teknolojiler de dahil olmak üzere mevcut her yöntemi kullanmalıyız. Bu cihazlar, New York'u Amerika'nın en güvenli büyük şehri olarak tutabilmemiz için suça karşı önemli ve yenilikçi bir caydırıcı unsur olarak hizmet edecek." ifadelerini kullandı.