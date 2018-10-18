Görevinden uzaklaştırılan muhtara tutuklama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan muhtar tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle görevinden uzaklaştırılan ve dün Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Ö'nün, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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