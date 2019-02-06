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Görevlendirme yapılan belediye çocukların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Eğitime yönelik yatırımlarıyla çocukları geleceğe hazırlayan Kayapınar Belediyesi, küçüklerin sosyal yaşamlarını renklendirmek ve rahat bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla iki yılda 23 yeni park inşa etti - Her yaş grubuna göre oyun alanlarının bulunduğu parklarda güzel vakit geçiren çocuklar, okul dışındaki zamanlarında gönüllerince eğleniyor - Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ünal Koç: - "Bizden önceki parklar yeşil alan olarak gözükse de atıl durumdaydı"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesi, iki yılda inşa ettiği 400 dönüm büyüklüğündeki parklarla çocukları mutlu etti.

Eğitime yönelik yatırımlarıyla çocukları geleceğe hazırlayan Kayapınar Belediyesi, aynı zamanda küçüklerin sosyal yaşamlarını renklendirmek ve rahat bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 2 yılda 23 yeni park inşa etti.

Her yaş grubuna göre oyun alanlarının bulunduğu parklarda güzel vakit geçiren çocuklar, okul dışındaki zamanlarında gönüllerince eğleniyor.

İlçede içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor alanları, gölet, midilli atı alanı, müzikli su oyunları, buz pisti ve kafenin de yer alacağı 100 bin metrekare alanda yapılan "Park 75" projesi ise kısa süre içerisinde hizmete açılacak.

Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ünal Koç, belediye olarak yeşil bir ilçe oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların oyun oynayabilecekleri park sayılarını artırdıklarını ifade eden Koç, görevlendirme yapılmadan önce ilçede sadece 300 dönüm yeşil alan bulunduğunu belirtti.

- 30 milyon lira harcama yapıldı

Son iki yılda yaklaşık 30 milyon lira harcamayla 400 dönüm yeşil alan oluşturduklarına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Ailelerin çocuklarıyla rahat nefes alabilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. Bugüne kadar ilçedeki 13 parkı yeniledik, iki yılda da 23 yeni park oluşturduk. Bizden önceki parklar yeşil alan olarak gözükse de atıl durumdaydı. Bunları yenileyip daha fazlasını yaptık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

"Park 75" projesinin içinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu her şeyin mevcut olacağını aktaran Koç, "Bu park aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşturulan millet bahçesinin bir versiyonu olacak. Bu park Kayapınar'a nefes aldıracak bir projedir." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklar sürekli gelmek istiyor"

Vatandaşlardan Abbas Çelik ise belediyenin yaptığı parklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediyeye görevlendirme yapılmadan önce parkların yetersiz olduğuna işaret eden Çelik, "Çocukların el becerilerini ve vücut kaslarını gelişmesi için bu tür parklara ihtiyaç vardı. Çocuklar parkları çok seviyor, sürekli gelmek istiyor. Hizmetlerinden dolayı Kayapınar Belediyesi yönetimine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Agit Karayıl ise yeni yapılan parkta arkadaşlarıyla oyun oynadıklarını belirterek, "Hafta içi okul olduğundan dolayı pek gelemiyorum ama hafta sonu gelip eğleniyoruz." dedi.

Muhammet Şerif Coşkun da, parkta oyun oynayıp stres attıklarını aktararak, "Bu parklar önceden yoktu, yeni yapıldı. Okul çıkışında buraya geliyorum ve stres atıyorum." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır Hizmet Kayapınar Belediyesi park yatırım

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