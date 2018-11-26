Görgü tanıkları İstanbul'daki helikopter faciasını anlattı: Binaların üstüne düşmemek için...

Kazayı görerek olay yerine koşan bölge sakinlerinden Doğan Yıldız “Yaralı askeri hemen hastaneye kaldırdık. Diğer askerler maalesef şehit olmuştu” dedi.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, Kazanın saat 10:40 sıralarında meydana geldiğini belirten bir görgü tanığı ise “Helikopter binaların üstüne düşmemek için 3, 4 sefer tur attı. Sonra boşluğa düştü. Bir binanın da saçağına çaprtı. Helikopter üçe bölünmüştü. Büyük bir gürültüyle düştü. Herkes kaçıştı.” dedi.

Bir başka görgü tanığı ise gürültüyle sokağa çıkınca helikopterin enkazı ile karşılaştıklarını belirtti.

