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Görgü tanıkları İstanbul'daki helikopter faciasını anlattı: Binaların üstüne düşmemek için...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe'de Kara Kuvvetleri'ne ait askeri bir helikopter mahalle arasına düşerken, feci kazada helikopterde bulunan 2'si subay, 2'si astsubay 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralanan bir çavuş ise hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanıkları facia anını anlattı. Bir vatandaş, 'Helikopter binaların üstüne düşmemek için 3, 4 sefer tur attı. Sonra boşluğa düştü' dedi.

Kazayı görerek olay yerine koşan bölge sakinlerinden Doğan Yıldız “Yaralı askeri hemen hastaneye kaldırdık. Diğer askerler maalesef şehit olmuştu” dedi.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, Kazanın saat 10:40 sıralarında meydana geldiğini belirten bir görgü tanığı ise “Helikopter binaların üstüne düşmemek için 3, 4 sefer tur attı. Sonra boşluğa düştü. Bir binanın da saçağına çaprtı. Helikopter üçe bölünmüştü. Büyük bir gürültüyle düştü. Herkes kaçıştı.” dedi.

Bir başka görgü tanığı ise gürültüyle sokağa çıkınca helikopterin enkazı ile karşılaştıklarını belirtti.

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