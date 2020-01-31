Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı

Halil YILMAZ - İSTANBUL (DHA) - ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki olarak Ali Arif Özet ve Emre Peker katıldı. Sanık Göçmen'in avukatı mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Duruşma müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam etti.

SES BOMBASI ATTI

Olayın yaşandığı 6 Eylül 2017 tarihinde garson olarak çalıştığını belirten Emre Peker, "Sanık kız arkadaşı ile tartışınca önce kendisine baktık. 'Ne bakıyorsunuz önünüze dönün' dedi. Önümüze döndüğümüzde sesler kesilmeyince o tarafa doğru baktık çünkü müşteriler çok rahatsız olmaya başladılar. İkinci kez baktığımızda 'Önünüze bakın demedim mi lan' deyip argo kelimeler kullandı. Bunun üzerine patronum Arif Özet ayağa kalktı. Sanık, patronumun üzerine doğru koşunca patronum kendisini korumak için sandalyeyi kendisine siper etti. Koşma hızı ile birlikte kafasını sandalyeye vurdu, sonra karışıklık yaşandı. Bizi tehdit ederek yukarı çıktı. Sanık, evinden önce çocuk parkına ateş etti sonra bizim iş yerimize doğru ateş etti." diye konuştu.