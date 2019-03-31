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Görme engelli Yusuf, annesinin yardımıyla oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

KARABÜK'te yaşayan ve yerel seçim için sandık başına giden 84 santimetre boyundaki Fatma Karadeniz (51), oyunu kullandı.

Görme engelli Yusuf, annesinin yardımıyla oyunu kullandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te yaşayan ve yerel seçim için sandık başına giden 84 santimetre boyundaki Fatma Karadeniz (51), oyunu kullandı. Yüzde 90 görme engelli Yusuf Bostan (36) ise annesinin yardımıyla oy kullandı.
Fatma Karadeniz, oyunu kullanmak üzere yeğeni Belinay Karadeniz (10) ile birlikte Kayabaşı İlkokulu'na geldi. 1074 numaralı sandığın başına giden Karadeniz, "Çok mutluyum. Vatana, millete hayırlı olsun. İnşallah gönlümüzdekiler kazanır. Bizler onları destekliyoruz, onlar da bizi desteklesinler. Hayatımdan memnunum, her şey için mutluyum" dedi.
Küçük yaşta geçirdiği hidrosefali ameliyatı sonrası yüzde 90 görme kaybı yaşayan Yusuf Bostan da oy kullanmak üzere annesi Malike ve babası Mustafa Bostan ile beraber Yunus Emre İlkokulu'na geldi. Yusuf Bostan, 1173 numaralı sandıkta annesinin yardımıyla oyunu kullandıktan sonra anne- babası da oy kullandı. Yusuf Bostan, oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Hayırlı olsun memleketimize. Ailemle geldim. Engelli bir vatandaş olarak engelsiz bir şekilde oyumu kullandım. Seçimlerin huzur ve güven içerisinde devam etmesini ve hayırlısıyla sonuçlanmasını diliyorum" diye konuştu.

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Görme engelli Yusuf, annesinin yardımıyla oyunu kullandıGörme engelli Yusuf, annesinin yardımıyla oyunu kullandıGörme engelli Yusuf, annesinin yardımıyla oyunu kullandıGörme engelli Yusuf, annesinin yardımıyla oyunu kullandı

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