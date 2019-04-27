Görme engelliler balık avladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup görme engelli, balık avladı.

"Global Run Bodrum" etkinliği kapsamında kente gelen Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneğinden görme engelli 15 genç, Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneğince (BORABDER) düzenlenen organizasyona katıldı.

Tekneyle açılarak Karaada önlerine giden grup, ailelerinin ve dernek üyelerinin yardımıyla denize oltalarını atarak balık avladı.

Balık tutuldukça alkışlayan gençler, tuttukları balıkların bazılarını denize bıraktı.

Programa katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği Başkanı Ayşe Hale Bacakoğlu ile balık avladı.

Kaymakam Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı ve güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Bacakoğlu ise ilk kez balık avladığını belirterek "Benim için farklı bir tecrübe oldu. Etkinlik, eğlenceli ve verimli geçti. Fırsat verildiği ve önümüze engel konulmadığı zaman başarılı oluyoruz." dedi.

BORABDER Başkanı Mustafa Uyar ise etkinliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

