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Görme engelliler sahneleri aydınlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince açılan tiyatro kursuna katılan görme engelli öğrenciler, ilk oyunlarını sahnelemenin mutluluğunu yaşadı - Özel eğitim öğretmeni Kübra Biçer: "Öğrencilerimiz çok istekli ve başarılılar, hepsiyle gurur duyuyorum" - Öğrenci İrem Kılıç: "Daha önceleri tiyatroda oynayacağımı hiç düşünmemiştim ama tiyatroyla tanışınca çok sevdim, herkese tavsiye ederim"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince açılan tiyatro kursuna katılan görme engelli öğrenciler, ilk oyunlarını sahnelemenin mutluluğunu yaşadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde açılan tiyatro kursuna katılan görme engelli öğrenciler, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından ilk oyunlarını sahneledi.

Görme engelli öğrenciler, sahnedeki performanslarıyla izleyicilerden de tam not almayı başardı.

Özel eğitim öğretmeni Kübra Biçer, AA muhabirine, görme engelli öğrencilerin öz güvenlerini artırmak için tiyatro kulübü kurmaya karar verdiklerini hatırlattı.

Her öğrencinin ve her engellinin çalışabileceği skeçler hazırladıklarını ancak görme engelliler için jest ve mimiklerin daha az olduğu oyunları seçtiklerini anlatan Biçer, "Yazdığım 'Cennet ve Cehennem' oyununu çalıştık ve sahneye koyduk. Oyunumuz dini içerikli ve herkesin kendini iyi zannettiğini ama yargılandığı zaman iyi olup olmadığını anlatan bir oyun. Özellikle skeçlerimizde engellilerimizin yaşadıkları sıkıntıları anlatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğe dair yeni oyun planları olduğunu dile getiren Biçer, şöyle devam etti:

"Şimdiki hedefimiz ise görme ve bedensel engellilerle beraber milli duygularımızı anlatan bir tiyatro oyunu hazırlamak. Eski destanlardan 15 Temmuz destanına kadar devam eden bir süreci canlandırmak istiyoruz. Bu oyunu da okul okul gezerek öğrencilerin izlemesini sağlamak istiyoruz. Amacımız engelli olmayan öğrencilerin, engelli öğrencilerin neler yapabildiğini ve bunun için bir engel olmadığını görmelerini ve vatan sevgisini arttırmayı amaçlıyoruz. Sloganımız 'asıl engel, içinde vatan sevgisini taşımayandır' olacak. Öğrencilerimiz çok istekli ve başarılılar, hepsiyle gurur duyuyorum."

Öğrencilerden İrem Kılıç ise yaklaşık bir yıl önce arkadaşlarının daveti üzerine tiyatro ekibine katıldığını aktararak, "Oyunda günahkar rolünü oynuyorum. Tiyatroyu çok seviyorum ve mutluyum. Daha önceleri tiyatroda oynayacağımı hiç düşünmemiştim ama tiyatroyla tanışınca çok sevdim, herkese tavsiye ederim." dedi.

Ahmet Tanaz da çok başarılı olduklarını belirterek, "Tiyatro çok eğlenceli severek oynuyorum. Tiyatro oynamak için engelli olmak bir engel değildir. Ben engelli olmama rağmen çok istedim ve başarılı oldum. Tüm engellilerin de bu işi yapacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

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Görme engelliler oyun sahne Şanlıurfa tiyatro

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