Görsel şölen sundu: NASA 425 milyon Güneş fotoğrafından video oluşturdu!

Güneş bizi ısıtan, bize birçok anlamda aydınlık veren yegane şey. Hatta bazı şarkılara göre bile o yerindeyse her şey yolunda demektir. Peki Güneş hakkında ne kadar görsel bilgiye sahibiz? Kimimiz onu bir ateş topu olarak mı biliyoruz, yoksa kaynayan bir volkan gibi mi? Bu sorulara kesin olarak yanıt verebilecek bir video var. O video, NASA tarafından yayınlanmış durumda.

NASA 425 MİLYON GÜNEŞ FOTOĞRAFINI BİR ARAYA GETİRDİ

NASA uzay aracı Solar Dynamics Observatory (SDO) tam 10 yıl boyunca Güneş'i gözledi, onun her anını ölümsüzleştirmeye çalıştı. Bu yüzden 425 milyon fotoğrafa imza atan Solar Dynamics Observatory, toplam boyutu 2 milyon GB olan 425 milyon fotoğrafı NASA merkezine ulaştırdı. NASA'daki yetkililer ise bizlerin içinde kaybolabileceği bu kadar fotoğrafı tek tek bir araya getirerek Güneş'in en net videolarından birini oluşturdu ve ortaya çocuklarımıza defalarca izletmek isteyeceğimiz türden 1 saatlik bir video ortaya çıktı.

HER 0,75 SANİYEYE BİR FOTOĞRAF

SDO'dan gelen açıklamalara göre yukarıda yer alan ve 10 yıllık bir emeğin ürünü olan videoda her 0,75 saniyede bir Güneş fotoğrafı var. Videoyu izlerken sizi bilemem ama benim aklıma şu sözleri söylemek geliyor; Güneş! sen yerindeysen, gerçekten de her şey yolunda.

