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'Görünce dünyam yıkıldı' Patates-soğan alma bahanesiyle markete girdi! 21 bin TL çaldı

30.11.2023 18:03 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir şahıs ’patates-soğan alma’ bahanesiyle girdiği marketten 21 bin TL çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

'Görünce dünyam yıkıldı' Patates-soğan alma bahanesiyle markete girdi! 21 bin TL çaldı

Samsun’un Kavak ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı, iş yeri sahibinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, “Benden patates soğan istedi, soyup gitti. Yazıklar olsun” dedi.

Olay, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. İş yerinde kasasında içinde para bulunan zarfın bir süre sonra yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi Ekrem Koncak, büyük bir şok yaşadı. Soyulduğunu güvenlik kamerasını izleyince anlayan Koncak, polise giderek hırsızın yakalanması istedi.

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"BEN ONA PATATES VERİRKEN O BENİM 21 BİN LİRAMI ÇALMIŞ"

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Ekrem Koncak, "Geçtiğimiz hafta cuma günü iş yerimde çalışırken bir ara yoğunluk oldu. O sırada market içinde bekleyen bir müşterim vardı. Herkes gittikten sonra benden ‘patates ve soğan’ istedi. Tartıp getirmek için iş yerinin önündeki tezgaha gittim. Patates ve soğanı getirip verdim. Şahıs gayet soğukkanlı bir şekilde patatesi soğanı aldı. Parasını ödedi, ben de para üstünü verdim ve gitti. Bir süre sonra da koyduğum paraların yerinde olmadığını gördüm. Önce hırsızlık olayına ihtimal vermedim. Düşürmüş olabileceğim düşüncesi içinde iş yerimi aradım. Çekmecelere baktım ama yoktu. Daha sonra soyulduğumu anladım. Soyulduğumu güvenlik kamerası görüntülerini izleyene kadar bilmiyordum. Bu arada raflardan sigara da çalmış. Görüntülerde olan biteni görünce adeta dünyam yıkıldı. Bir insanın bu kadar soğukkanlı bir biçimde hırsızlık olayına ilk kez şahit oldum. Bugüne kadar başıma böyle bir şey geleceği aklıma dahi gelmezdi. Yazıklar olsun, insanlık ölmüş. Ben ona patates verirken, o benim 21 bin liramı çalmış” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık market
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