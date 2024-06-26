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  4. Görünce şaştı kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın muhabir Rüya Akkuş'a: "Bu ojeler ne? Ben mi rüyadayım?"

Görünce şaştı kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın muhabir Rüya Akkuş'a: "Bu ojeler ne? Ben mi rüyadayım?"

26.06.2024 15:15
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.06.2024 15:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kadın muhabir arasındaki 'oje' diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu. Grup toplantısı sonrası kendisine soru soran gazeteci Rüya Akkuş'un tırnaklarındaki ojeleri gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru soran muhabirin ojeleri bir anda gündem oldu. TBMM'deki grup toplantısı sonrası Meclis'ten çıkmaya hazırlandığı sırada kendisine soru sormak isteyen gazeteci Rüya Akkuş'un ojelerini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, şaşkınlığını dile getirdi.

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ERDOĞAN: "BU OJELER NE? BEN Mİ RÜYADAYIM?"

Akkuş, Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." dedi. Bu sırada Akkuş'un farklı renklerdeki ojeleri dikkatini çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu.

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ÇELİK'E SESLENDİ: "PARTİ SÖZCÜSÜ OLARAK BİR DEĞERLENDİRME ALALIM"

Erdoğan ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi.

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"EFENDİM YAZA HAZIRLIK"

Bunun üzerine Rüya Akkuş, "Efendim yaza hazırlık" cevabını verdi. Kısa süreli gülüşmelerin ardından Erdoğan gazetecilerin sorularını cevaplarken, Akkuş'un ojeleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

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"RÜYA KENDİNE GEL" ÇIKIŞI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Gazeteci Akkuş, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı diyalogla gündem olmuştu. 26 Şubat 2024'te AK Parti seçim koordinasyon toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuş'un Yeniden Refah Partisi'yle ilgili ittifak ihtimali sorusuna "Yeniden Refahın tavrını zaten biliyorsunuz. Milletvekili seçimindeki durumundan şu anda kopmuş durumda. Yerel seçimde kendileri, birçok yerde bizden kopmuş olanlar veya kendi adaylarını gösteriyorlar" diyerek cevap vermişti.

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Bu yanıtın ardından Akkuş, "Kürsüde 'sirk cambazı' tabirini kullandınız" sözlerini hatırlattı. Erdoğan bu hatırlatmanın ardından Rüya Akkuş'u "Ben onların adını anmadım. Rüya kendine gel.." sözleriyle tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Muhabir oje recep tayip erdoğan
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