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Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuştu! "Tetiği ben çekmedim" diyen Alec Baldwin haklı çıkabilir

20.02.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, "Rust" filminin setinde yaşanan ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümü ile sonuçlanan korkunç kazada tetiği çekmemiş olabilir. Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, Baldwin'in ateşlenen silahın tetiğini çekmemiş olabileceğini, silahın tetiğinin çekilmeden ateşlenmiş olabileceğini söyledi.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuştu! "Tetiği ben çekmedim" diyen Alec Baldwin haklı çıkabilir

Alec Baldwin'in Rust filminin setinde yaşanan ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümü ile sonuçlanan korkunç kaza, dünya çapında konuşulmaya devam ederken, bir New Mexico bölge savcısı olay hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, Vanity Fair dergisine, Alec Baldwin'in Aralık ayında ABC ile yaptığı röportajı izlediğini söyledi ve oyuncunun tetiği çekmediği yönündeki iddiasına dikkat çekti.

İŞTE ŞOKE EDEN O AÇIKLAMALAR!

Carmack-Altwies, "Silahın horozunu, tetiği çekmeden ve emniyetini açmadan geriye çekebilirsiniz. Yani onu kısmen geri çekersiniz, emniyet kapalı değilken bırakırsanız, ateşleme iğnesi merminin primer kısmına çarpabilir." dedi.

Baldwin röportajda, tetiğin asla çekilmediği konusunda ısrar etmiş ve "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem." demişti.

Alec Baldwin

Carmack-Altwies, Baldwin'in, Hutchins'in göğsüne isabet eden ve filmin yönetmeni Joel Souza'yı yaralayan kurşunu ateşlemeden önce yalnızca silahın horozunu geri çektiği yönündeki iddialarını test etmek için kendi başına, resmi olmayan bir soruşturma başlattı.

NEDEN OLUP OLMAYACAĞINI TEST ETTİ

Silahlar hakkında çok fazla şey bilmediğini, özellikle 1850'lerden kalma tabancalar hakkında bilgisinin olmadığını söyleyen Carmack-Altwies, görevlilerden birinin eski tip tabancayı ofisine getirmesini ve mekanik bir arızanın silahın patlamasına neden olup olmadığını test etmesini istedi. Test, silahın horozunun merminin ateşlenmesine neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Baldwin tetiği çekmediğini iddia etse de, "Rust" filminin senaryo süpervizörü kasım ayında bir dava açmış ve Baldwin'in silahı Hutchins'e "kasıtlı olarak" ateşlediğini öne sürmüştü.

HALYNA HUTCHİNS'İN AİLESİNDEN ALEC BALDWİN'E DAVA

Halyna Hutchins'in ailesinin avukatları ise salı günü dikkat çeken bir adım attı. Bu adım ile birlikte ünlü aktör Alec Baldwin'e dava açıldı.

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