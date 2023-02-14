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Görüntüler Adana'dan... Duvarlar patladı, sıvalar döküldü! Çocuklarını kucaklayıp kendilerini dışarıya attılar

14.02.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerde depremin etkili olduğu 10 il arasında bulunan Adana'da vatandaşların kendilerini deprem anında apartmandan sokağa attıkları anlar yer aldı. Duvarların patladığı görüntülerde çocuklarını kucaklarına alan ailelerin sokağa kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler Adana'dan... Duvarlar patladı, sıvalar döküldü! Çocuklarını kucaklayıp kendilerini dışarıya attılar

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde binaların yıkılmasına ve can kaybının yaşanmasına yol açtı. Depremle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken Adana'da vatandaşların deprem anında binadan çıkmaya çalıştıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

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KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana'da, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda oturanlar, sarsıntı anında koşarak kendilerini dışarı attı. Çocuklarını da yanlarına alan aileler kaçarken, binanın sıvaları döküldü. Bu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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DUVARLAR PATLADI

Namık Kemal Mahallesi Öz Polat Apartmanı'nda da duvarların patladığı, çocuklarını kucaklarına alan ailelerin sokağa kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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203 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Öte yandan depremden mucize haberleri de gelmeye devam ediyor. Bursa'dan Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan BAKUT ekibi, GÜRSU Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte bugüne kadar 40 vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı. Çalışmalarını hızlandıran BAKUT ekipleri, 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat'ı (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı. Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

203 saat sonra kurtarıldılar! 203 saat sonra kurtarıldılar!


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deprem Adana Kahramanmaraş

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