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  4. Görüntüler Antalya'dan! Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, onlar denize girdi

Görüntüler Antalya'dan! Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, onlar denize girdi

06.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya’da güneş kendisini gösterdi. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise soluğu Konyaaltı sahilinde aldı ve denizin tadını çıkardı.

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken turizm kenti Antalya’dan çok farklı görüntüler geldi. Antalya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurlu havanın ardından güneş açtı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte, sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ise Konyaaltı sahiline koştu.

KİMİ GÜNEŞLENDİ, KİMİ DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Sahile gelen vatandaşların birçoğu güneşlenip dinlenirken, birçoğu da ailesi ile yürüyüş gerçekleştirdi. Turistler ise her zaman olduğu gibi 18 dereceye yaklaşan deniz suyu sıcaklığında Akdeniz’in serin sularında yüzmenin keyfini sürdü.

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Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, güneşli havanın Antalya’da yarın da devam edeceği Salı günü ise yağmurlu havanın etkili olacağı öngörülüyor.

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"HAVA ORADA SOĞUK, BURADA BEN DENİZDEN YENİ ÇIKTIM"

Azerbaycan’dan Antalya’ya tatile gelerek burada kalmaya başlayan Rıfat Ahmetov, “3 aydır buradayım. Antalya’yı çok sevdim. Denizini çok seviyorum. Her gün denize gelerek yüzüyorum. Çok güzel, herkese tavsiye ederim. Doğası ve insanları çok güzel. Bizi güzel karşılıyorlar. Azerbaycan’da şu anda kar yağıyormuş. Hava orada soğuk. Burada ben denizden yeni çıktım” sözlerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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