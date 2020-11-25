Görüntüler dehşete düşürdü! Bu eşyalara çok dikkat edin

Sophie Hinchliffe, Instagram’da 4 milyona yakın takipçisine her gün ev temizliği konusunda ipuçları veriyor. Mrshinchhome kullanıcı adlı Instagram fenomeni, çoğu insanın temizlemeyi unuttuğu beş ev eşyasını ve onların nasıl temizlenmesi gerektiğini anlattı. Birçok kişinin o eşyalara bakış açısını değiştiren paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

SAÇ FIRÇASI

Sophie Hinchliffe, hazırladığı videosunda temizliğe saç fırçasından başladı. İlk olarak fırçada kalan saç kıllarını toplayan Hinchliffe, ılık su dolu kaseye bir çorba kaşığı sirke ve bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ekleyerek fırçayı suda bekletti. Duruladıktan sonra kurulayıp, yerine braktı.

DİŞ FIRÇASI

İnfluencer’ın ikinci durağı diş fırçası oldu. Diş fırçası, hijyeni konusunda çok dikkatli olmamız gereken eşyaların başında geliyor. Diş fırçası temizliği için bir bardak suya, bir tane sterilizasyon tableti atıp içinde bir süre bekletip durulayabilirsiniz.

PRİZ VE IŞIK DÜĞMELERİ

Her gün onlarca kez dokunduğumuz alanların önemini vurgulayan Instagram fenomeni, priz ve ışık açma kapama düğmeleri için dezenfektan sprey ve yumuşak bir bez tercih etti. Dezenfektan spreyi beze sıkan Sophie Hinchliffe, o bezle evdeki tüm prizleri sildi.