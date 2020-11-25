Görüntüler dehşete düşürdü! Bu eşyalara çok dikkat edin

Sophie Hinchliffe, Instagram’da 4 milyona yakın takipçisine her gün ev temizliği konusunda ipuçları veriyor. Mrshinchhome kullanıcı adlı Instagram fenomeni, çoğu insanın temizlemeyi unuttuğu beş ev eşyasını ve onların nasıl temizlenmesi gerektiğini anlattı. Birçok kişinin o eşyalara bakış açısını değiştiren paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.
Sophie Hinchliffe, hazırladığı videosunda temizliğe saç fırçasından başladı. İlk olarak fırçada kalan saç kıllarını toplayan Hinchliffe, ılık su dolu kaseye bir çorba kaşığı sirke ve bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ekleyerek fırçayı suda bekletti. Duruladıktan sonra kurulayıp, yerine braktı.
İnfluencer’ın ikinci durağı diş fırçası oldu. Diş fırçası, hijyeni konusunda çok dikkatli olmamız gereken eşyaların başında geliyor. Diş fırçası temizliği için bir bardak suya, bir tane sterilizasyon tableti atıp içinde bir süre bekletip durulayabilirsiniz.
Her gün onlarca kez dokunduğumuz alanların önemini vurgulayan Instagram fenomeni, priz ve ışık açma kapama düğmeleri için dezenfektan sprey ve yumuşak bir bez tercih etti. Dezenfektan spreyi beze sıkan Sophie Hinchliffe, o bezle evdeki tüm prizleri sildi.
Dezenfektanı ve temiz bezi eline alan Sophie Hinchliffe rotasını arabasına çevirdi. Instagram fenomeni kadın elindeki malzemelerle aracının direksiyonunu ve kapı kollarını sildi.
Instagram fenomeni Sophie Hinchliffe, özellikle kadınların yanından ayırmadığı çantalara dikkat çekti. Dışarıdaki tüm mikropları çantalarla evimize sokabileceğimizi söyleyen Hinchliffe, başta tutma yeri olmak üzere çantanın her tarafını dezenfekte etti.
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