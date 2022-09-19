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Görüntüler ekipleri bile şaşkına çevirdi! "Zehirlenme riski yüksek" Tonlarca peynir...

19.09.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da vatandaşların 'sağlıksız koşullarda üretilen peynir' ihbarı üzerine Bağlar Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile emniyet ekipleri harekete geçti. Sağlıksız peynir üretimi yapan kaçak imalathaneye baskın düzenlendi ve işletme mühürlendi. Sahiplerine yasal işlem uygulanırken tonlarca peynire el konuldu. İncelemede ortaya çıkanlar ise ekipleri bile şaşırttı. Yapılan açıklamada sağlıksız koşullarda üretilen süt ve süt ürünlerinde zehirlenme riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

Görüntüler ekipleri bile şaşkına çevirdi! "Zehirlenme riski yüksek" Tonlarca peynir...

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde ruhsatsız olan bir iş yerinin izinsiz olarak imalathaneye çevrilerek sağlıklı olmayan koşullarda peynir üretildiği ihbarı üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla çalışma başlatan ekipler, vatandaşın sağlığını tehdit eden peynir çeşitlerinin imal edildiği işletmeye baskın düzenlendi.

TONLARCA PEYNİRE EL KONULDU

Emniyet ve İl Tarım Müdürlüğü’nü bilgilendiren belediye, daha sonra belediye zabıta, ruhsat ve sağlık işleri ekipleri ile tarım ve emniyetin koordinesiyle kaçak işletmeye yönelik çalışma başlattı. Peynir çeşitlerinin sağlıksız koşullarda üretildiğini, ayrıca üretimin yapıldığı işletmenin izin almadan ruhsatsız olarak çalıştığını tespit eden ekipler, sağlıksız üretilen tonlarca peynir çeşidine imha edilmek üzere el koyarak mühürlenen işletmenin sahipleri hakkında yasal işlem uyguladı.

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GÖRÜNTÜLER EKİPLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun ifadelerinin yer verildiği açıklamada, sağlıksız koşullarda üretim yapılmasına izin vermeyecekleri belirtildi.

Açıklamada, “İş yerinde yapılan incelemede ortaya çıkan görüntüler ekipleri de şaşırttı. Çalışanların hijyen koşullarına uymadığı, üretim aşamasında alınması gereken tedbirlerin alınmadığı gözlendi." ifadeleri kullanıldı.

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"ZEHİRLENME RİSKİ YÜKSEK"

Öte yandan açıklamada "Sağlıksız koşullarda üretilen süt ve süt ürünlerinde zehirlenme riski yüksek olmasına rağmen bu koşullarda üretim yapılması büyük tepki çekti. Hayati derecede önem taşıyan üretim yerleri ve imalathanelere yönelik her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden daha değerlidir” ifadelerine de yer verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
peynir Diyarbakır baskın
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