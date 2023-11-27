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Görüntüler gündem oldu! 'Başakşehir'deki aç kurtlar' Çekoslovak kurt köpeği çıktı

27.11.2023 21:20 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada 'Başakşehir'de aç kalan kurtlar şehir merkezine indi' şeklinde paylaşılan görüntülerin ardından bambaşka bir gerçek çıktı. Görüntülerde yolda dolaşan iki hayvanın aslında Çekoslavak kurt köpeği "Czechoslovakian WolfDog" olduğu belirlendi. Köpeğin sahibi Burak Kaya "Köpekleri arkadaşıma emanet etmiştim, çok kısa bir süre kaybolmuşlardı, videoda sanırım o sırada çekilmiş. " dedi.

Sosyal medyada "Başakşehir'de aç kalan kurtlar yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indi." açıklamasıyla dolaşıma giren video kısa sürede gündem oldu. Farklı hesaplarda paylaşılan video, bazı basın yayın organlarınca haberleştirildi.

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Bu arada, yolda dolaşan iki hayvanın Çekoslavak kurt köpeği "Czechoslovakian WolfDog" olduğu belirlendi.

"ŞAŞKINLIKLA OKUDUM"

Haberler üzerine açıklama yapan Burak Kaya, köpeklerin kendisine ait olduğunu ve görünüş itibarıyla kurda benzediğini söyledi.

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Videodaki 2 köpekten birini 4 yıl önce sahiplenerek "Amozon Adrian" ismini verdiğini, diğerinin ise onun 6 aylık yavrusu "Pars" olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Köpekleri arkadaşıma emanet etmiştim, çok kısa bir süre kaybolmuşlardı, videoda sanırım o sırada çekilmiş. Sonra çıkan haberleri şaşkınlıkla okudum. İnsanlar neyin ne olduğunu bilmeden sosyal medyadan kafalarına göre habercilik yapıyor. Böyle olayları çok başka yerlere getiriyorlar." (AA)

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Başakşehir
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