Görüntüler gündem oldu! Düzce Belediyesi trafik lambalarının yeşil kısımlarına "Özgür Filistin" yazdırdı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Türkiye'nin pek çok yerinde de Filistin'e destek için çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenleniyor. Düzce Belediyesi ise Filistin'e desteğini ilginç bir yöntemle gösterdi. Düzce Belediyesi, şehirdeki trafik lambalarının yeşil kısımlarına "Özgür Filistin" yazdırdı. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.
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