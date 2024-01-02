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  4. Görüntüler gündem oldu! Düzce Belediyesi trafik lambalarının yeşil kısımlarına "Özgür Filistin" yazdırdı

Görüntüler gündem oldu! Düzce Belediyesi trafik lambalarının yeşil kısımlarına "Özgür Filistin" yazdırdı

02.01.2024 23:14 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Türkiye'nin pek çok yerinde de Filistin'e destek için çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenleniyor. Düzce Belediyesi ise Filistin'e desteğini ilginç bir yöntemle gösterdi. Düzce Belediyesi, şehirdeki trafik lambalarının yeşil kısımlarına "Özgür Filistin" yazdırdı. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Düzce Belediyesi Filistin'e destek için kent genelindeki trafik lambalarında düzenlemeye gitti.

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Kent genelinde trafik lambalarının yeşil kısımlarına "Özgür Filistin" yazıldı. Görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Filistin
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