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  4. Görüntüler gündem olmuştu... 'Sahte Hoca' Burhan Dalğali'den bu kez de genç kıza taciz! Polisler linçten zor kurtardı

Görüntüler gündem olmuştu... 'Sahte Hoca' Burhan Dalğali'den bu kez de genç kıza taciz! Polisler linçten zor kurtardı

31.08.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme gelen Burhan Dalğali, bu kez de taciz iddiasıyla gündem oldu. Aynı apartmanda oturan akrabası 22 yaşındaki Bahar E.'yi taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen sahte hoca, yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Evine çıkmak isteyen Bahar E. ile apartmanda karşılaşan Dalğali'nin, merdiven boşluğunda fiziksel tacizde bulunduğu Bahar E.'yi, tadilatta olan boş daireye çekmeye çalıştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Görüntüler gündem olmuştu... 'Sahte Hoca' Burhan Dalğali'den bu kez de genç kıza taciz! Polisler linçten zor kurtardı

Esenler'de kendisini hoca olarak tanıtan, eşleri ile arası kötü olan kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran Burhan Dalğali, Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 820 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemede bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da yargılanan Burhan Dalğali'nin bu kez aynı apartmanda oturan akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği iddia edildi.

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ÇAKIYLA YARALAYIP ELİNDEN KURTULDU

İddiaya göre Dalğali evine çıkmak isteyen Bahar E. ile apartmanda karşılaştı. Merdiven boşluğunda fiziksel tacizde bulunan Dalğali Bahar E.'yi tadilatta olan boş daireye çekmeye çalıştı. Elindeki çakıyla Dalğali'yi yaralayarak kurtulan Bahar E. polis ve akrabalarına haber verdi. Toplanan kalabalık Burhan Dalğali'yi linç etmek istedi, taş atarak evinin camlarını kırdı. Dalğali olay yerine gelen polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasıyla gözaltına alınabildi.

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'YAKALAMIŞ KIZI, TACİZ ETMİŞ, ÖPMÜŞ'

Mahalle sakinlerinden Fatma Yalçın, "Kız merdivenlerden evine çıkarken yakalamış kızı, taciz etmiş, öpmüş. Kız bağırarak aşağıya indi, polisi aradı. Kardeşini de aradı. Kardeşi geldiğinde ona durumu anlattı. Kardeşi yukarı çıktı ama adam kapıyı açmadı. Daha sonra aşağıya inip cama taş attı 'Çık,' dedi. Sonra polisler geldi burada büyük bir olay oldu. Adamı polisler önlem alarak çıkarttı. Burada toplanan halk onu eline geçirseydi affetmezlerdi. Tacize uğrayan kızın kardeşi, 'Sen taciz suçundan ceza aldın 3 ay yatıp çıktın, yırttın yine mi böyle bir işe kalkışıyorsun' dedi. Hepimizin çoluğu, çocuğu, torunu var. Korkuyoruz. İyi ki o kız büyüktü kendini kurtarabildi, ya kendisini savunamayacak biri olsaydı? Bir kız çocuğu erkek çocuğu olsaydı ne olacaktı? Böyle insanlar sokakta dolaşmamalı" dedi.

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POLİS HALEN BİNANIN ÖNÜNDE BEKLİYOR

Sevgi Aksoy ise , "Adam zaten cinci hoca şeklinde tacizciymiş. Cin çıkaracağım diye genç kadınları taciz ediyormuş" dedi.

Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle Dalğali'nin yaşadığı binanın önünde bekleyişini sürdürüyor. Burhan Dalğali ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz Burhan Dalğali

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