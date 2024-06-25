HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görüntüler Haziran ayından... O ilde yollarda karla mücadele

Görüntüler Haziran ayından... O ilde yollarda karla mücadele

25.06.2024 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri Haziran ayının sonlarına gelindiği şu günlerde yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntüler Haziran ayından... O ilde yollarda karla mücadele

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını şehrin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde devem ettiriyor. Vatandaşların yolculuk esnasında herhangi bir sorun yaşamaması ve olası aksaklıkları önlemek için seferber olan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerdeki kırsal yol ağlarının tamamını kardan temizliyor. Bu kapsamda, Çaykara ilçesi Demirkapı Mahallesi Bayburt bağlantı yolunda kapsamlı bir karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

8c1caca9-cf01-4a44-8f2a-697e4e325794

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Ekip arkadaşlarımız, yaptıkları etkin ve yoğun mücadeleyle mağduriyet yaşanmasının önüne geçiyor. Özellikle mayıs ve haziran aylarının yaylalara göç mevsimi olması dolayısıyla bizim için büyük önem arz ediyor. Bu nedenle mayıs ve haziran ayı boyunca dur durak bilmeden ekiplerimiz çalıştı, rahat ulaşım sağlanması için seferber oldular. Şehrimizin her noktasında nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza güvenli yolculuklar diliyorum” diye konuştu. (İHA)

6c91e28b-e85c-4cc2-986b-368b89751462
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok acı olay: Sitenin bahçesinde oynuyordu! Otoparktan çıkan araç...Çok acı olay: Sitenin bahçesinde oynuyordu! Otoparktan çıkan araç...
Şimdi de Özgür Özel giydi! Herkesin aklına aynı kareler geldiŞimdi de Özgür Özel giydi! Herkesin aklına aynı kareler geldi
15 kişi hayatını kaybetmişti! Yangının nedeni belli oldu...15 kişi hayatını kaybetmişti! Yangının nedeni belli oldu...
Anahtar Kelimeler:
Trabzon kar
En Çok Okunan Haberler
Manisa'daki deprem sonrası iki fay uyarısı!

Manisa'daki deprem sonrası iki fay uyarısı!

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Rafa Silva ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Rafa Silva ile anlaşma sağladı!

Bakan Şimşek de sessizliğini bozdu

Bakan Şimşek de sessizliğini bozdu

"Hazırlanıyorlar" dedi ve uyardı: Savaşların yayılma riski giderek artıyor!

"Hazırlanıyorlar" dedi ve uyardı: Savaşların yayılma riski giderek artıyor!

Bahçeli'nin görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den ilk açıklama

Bahçeli'nin görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den ilk açıklama

Toplantı başlar başlamaz gündem oldu

Toplantı başlar başlamaz gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.