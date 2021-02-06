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Görüntüler infial yarattı! Çocuğuna şiddet uygulayan kadının ifadesi ortaya çıktı

06.02.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Körfez'de N.S.'nin küçük kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kadının, geçen yıl aynı suçtan gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerin 'yeni delil' niteliği taşıdığı ve şiddete uğrayan çocuğun da farklı olduğu tespit edilince kadın yeniden gözaltına alındı. Öte yandan kadının ifadesi ortaya çıktı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli N.S.'ye ilişkin 14 Nisan 2020'de, şüphelinin K.B. ve K.C.B. isimli çocuklarına karşı gerçekleştirdiği dosya kapsamındaki delillerden anlaşılan şiddet olayına ilişkin başlatılan soruşturma yürütülüyor.

Mağdur çocukların şüphelinin önceki eşinden olan çocukları olduğu, N.S'nin olay tarihinde olay dışı H.B. isimli kişiyle birlikte yaşadığı belirlendi.

H.B. isimli şahsın telefonu üzerinde yapılan incelemede, şüpheli N.S'nin mağdur çocuklar K.B. ve K.C.B'i çıplak elle darbederek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir düzeyde yaralanmalarına neden olduğu anlaşıldı.

EKİM'DE KAMU DAVASI AÇILDI

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma numaralı dosyası kapsamında soruşturma başlatıldığı ve 21 Ekim 2020 tarihli iddianame düzenlenerek olunarak kamu davası açıldığı öğrenildi.

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/871 esas sayılı dosyasının halen derdest olduğu, şüpheli N.S'nin 6 çocuğunun darp raporlarının alındığı, ifade verebilecek durumda olanların beyanları alınarak yurda teslimlerinin sağlandığı belirlendi.

'YENİ DELİL NİTELİĞİNDE'

Güncel olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerin soruşturma kapsamında elde edilen delillerden olmadığı ve yeni delil niteliği taşıdığı, ayrıca olaya muhatap olan mağdur çocuk D.B'nin dosya kapsamında şiddete maruz kalan çocuklardan olmadığı, şüphelinin daha önceki K.B. ile evliliğinden olduğu tespit edildi.

Halihazırda tüm çocukların halen devlet yurdunda koruma altında oldukları, somut olayda elde edilen görüntüler ihbar niteliğinde kabul edilerek şüpheli N.S. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, daha sonra Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, güvenlik gerekçesiyle binanın arka girişinden adliyeye alındı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Olayın 2020 Temmuz ayında Kocaeli'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çoçuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz."

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan N.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısından tepki gören N.S., şiddet görüntüsünün nasıl yayıldığını bilmediğini belirterek, şu anda çocukları ile ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını kaydetti.

'EŞİM BANA TUZAK KURDU'

Devlet koruması altında olan çocuklarına sık sık ziyaret ettiğini anlatan kadın, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklarımla bir aradayız. Ben o dönemler çok zor bir süreçten geçmiştim. Bir birlikteliğim vardı. Onunla ilgili bir şeydi ama şu an bir sıkıntı yok. Videoyu çeken kişi de eşimdi. Eşim bana tuzak kurdu. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. İnanın bana şiddettin herhangi bir açıklaması yok. Hem de hiçbir açıklaması yok. Çocuğa vurma sebebim de söyleyeyim. Kızım bizim bahçe kapısının önüne oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki tane erkek çocuğu vardı. ‘Ev yok muydu? Oğlan çocukları sana bakarken tuvaletini yapıyorsun’ diyerek dövdüm. Görüntüleri kimin yaydığını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim onu da bilmiyorum. Kafam o kadar dolu ki."

Kızına gösterdiği şiddettin bir defalığına mahsus olduğunun altını çizen N.S., "Çocuğunu döven bir anne olsaydım bir sürü video olurdu. Bir kere dövdüm. Çocuklarımın devlet tarafından alınma sebebini de söyledim. Eşimden çocuğum vardı, çocuğu ona vermezsem sosyal medyalarda, haber kanallarında paylaşacağını söylemişti. Ben buna dayanamadığımı söylediğim için alınmasını istedim. Çocuklarım, benim psikolojimin düzelmesi için, kendi psikolojileri düzelmesi için alındı. Psikolojik baskı yaşadığım bir dönemdeydim. Karakollarda ifadeler var, çocuğumun ifadeleri var. Onlara nasıl güzel baktığıma dair ifadeler var. Benim çocuğum 1 haftalıkken eşim onu kaçırdı. Bana bu şekilde şantajlar yaptı. Bu da kasıtlı ve şantaj için çekilen bir videoydu. Şiddet, sürekli olan bir şey değil. Ben çocuklarıma yıllardır bakıyorum. Ben ilk eşimden ayrıyım, bu benim ikinci birlikteliğimdi. İlk eşimden kızım 4 yaşındayken ayrıldım. 4 tane daha çocuğum var" ifadelerini kullandı.

'BUNUN BİR AÇIKLAMASI YOK'

‘Çocuklarımı tabi ki geri alacağım’ diyen kadın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben darpçı, dayakçı bir anne değilim ki. Ben o videoları sosyal medyada izledim. O videoların, o dayağın hiçbir şekilde açıklaması yok. Ben kendimi savunmuyorum. Çocuğumu dövdüğümü savunmuyorum. O kadar canım acıdı ki. Çocuğum ‘anne yapma’ diyor, ‘anne’ diyor ben ona vuruyorum. Bunun hiçbir açıklaması yok”

Kaynak: AA-İHA


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