Görüntüler infial yarattı! Çocuğuna şiddet uygulayan kadının ifadesi ortaya çıktı

'YENİ DELİL NİTELİĞİNDE'

Güncel olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerin soruşturma kapsamında elde edilen delillerden olmadığı ve yeni delil niteliği taşıdığı, ayrıca olaya muhatap olan mağdur çocuk D.B'nin dosya kapsamında şiddete maruz kalan çocuklardan olmadığı, şüphelinin daha önceki K.B. ile evliliğinden olduğu tespit edildi.

Halihazırda tüm çocukların halen devlet yurdunda koruma altında oldukları, somut olayda elde edilen görüntüler ihbar niteliğinde kabul edilerek şüpheli N.S. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, daha sonra Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, güvenlik gerekçesiyle binanın arka girişinden adliyeye alındı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Olayın 2020 Temmuz ayında Kocaeli'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çoçuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz."