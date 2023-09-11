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  4. Görüntüler infial yarattı! Suriye uyruklu iki kişi, engelli gencin başına silah dayayıp darp etti: Bursa Valiliği'nden açıklama

Görüntüler infial yarattı! Suriye uyruklu iki kişi, engelli gencin başına silah dayayıp darp etti: Bursa Valiliği'nden açıklama

11.09.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Suriyeli uyruklu S.A. ve İ.E., yüzde 60 zihinsel engelli E.S.'nin kız arkadaşını sosyal medyadan taciz etti. E.S. bu durum üzerine S.A. ve İ.E. ile parkta buluştu. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ve İ.E., E.S.'nin başına silah dayayıp darp etti. Suriye uyruklular daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis tarafından gözaltına alınan S.A. ile İ.E. tutuklandı.

Olay, 4 Eylül'de Karacabey ilçesinde Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Yüzde 60 zihinsel engelli E.S., sosyal medyadan kız arkadaşıyla yazıştığını iddia eden Suriye uyruklu S.A. ve İ.E. ile parkta buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheliler, E.S.'nin başına silah dayayıp, darp etti. Bu sırada şüphelilerin bir arkadaşı da yaşananları, cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. E.S.'yi döven şüpheliler, daha sonra kaçtı. E.S.'nin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.S., tedavisinin ardından taburcu edildi. E.S.'nin şikayeti sonrası polis, 6 Eylül'de S.A. ile İ.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Söz konusu olay görüntülerinden hareket edilerek müşteki E.S.'yi darp ettiği tespit edilen yaşı küçük yabancı uyruklu şüpheliler S.A. ve İ.E. 06.09.2023 tarihinde yakalanmış, 07.09.2023 günü çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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