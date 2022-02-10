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  4. Görüntüler infiale yol açmıştı... Kedi yavrusuna eziyete istenen ceza belli oldu

Görüntüler infiale yol açmıştı... Kedi yavrusuna eziyete istenen ceza belli oldu

10.02.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da kedi yavrusuna tekme atan ve eziyet görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 16 yaşındaki çocukla ilgili, evcil olan kediye acımasız ve zalimce muamelede bulunmaktan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Görüntüler infiale yol açmıştı... Kedi yavrusuna eziyete istenen ceza belli oldu

Yalova'da, kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınarak tutuklanan Irak uyruklu çocuk hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanık H.Y.Y.Y (16) hakkında hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazılı başvurusu, kamera görüntüleri, suça sürüklenen çocuk ve tanık ifadeleriyle dosyanın tamamıyla incelendiği belirtildi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

13 Kasım 2021'de 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerde sanığın, kediye sert şekilde tekme atması nedeniyle kedinin hızla ileriye doğru savrulduğu ve beton zemine düşerek can çekiştiği aktarıldı.

Bu nedenle sanık H.Y.Y.Y'nin evcil olan kediye acımasız ve zalimce muamelede bulunarak atılı suçu işlediğine yer verilen iddianamede, sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca, sanığın yanında bulunan yabancı uyruklu A.A.S.S. hakkında da bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği kaydedildi.

OLAY

Yalova'da 13 Kasım 2021'de 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan Irak uyruklu H.Y.Y.Y, 15 Kasım'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. (AA)

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