Görüntüler İstanbul'dan! Devasa fareler sokağı istila etti

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sokağı onlarca farenin istila ettiği görüldü. Görüntülerde, devasa boyutlardaki lağım fareleri, gündüz vakti sokak ortasında cirit atıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, farelerin sayısındaki artıştan endişe duyuyor.

MAMALARLA BESLENİYORLAR

Barbaros Hayrettin Paşa 2304. Sokak'ta çekildiği belirtilen görüntülerde, farelerin belediye tarafından başıboş sokak hayvanlarının beslenmeleri için açık alana koyduğu mamaları yedikleri görülüyor.

SALGIN HASTALIK ENDİŞESİ

Sosyal medyada gündem olan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, farelerin salgın hastalıklara neden olmasından endişe ediyor.





