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  4. Görüntüler İzmir'den... Beyaza büründü! Meteoroloji'den 9 il için uyarı: İzmir, Antalya, Adana... İşte son dakika 6-10 Nisan hava durumu

Görüntüler İzmir'den... Beyaza büründü! Meteoroloji'den 9 il için uyarı: İzmir, Antalya, Adana... İşte son dakika 6-10 Nisan hava durumu

06.04.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İzmir'in tatil cenneti Çeşme ve Karşıyaka ilçelerinde dolu etkili oldu. Kentten gelen karelerde şehrin adeta beyaza büründüğü görülürken dolunun etkisiyle sokak, cadde ve sahiller beyaz örtüyle kaplandı. Diğer yandan Meteoroloji'den de son hava durumu tahmini geldi. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın olduğu 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Görüntüler İzmir'den... Beyaza büründü! Meteoroloji'den 9 il için uyarı: İzmir, Antalya, Adana... İşte son dakika 6-10 Nisan hava durumu

İzmir'de dolu yağışı sonrası şaşkına çeviren görüntüler ortaya çıktı. Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Şehrin Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağdı. Kaydedilen görüntüler, herkesi şaşırttı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava durumu raporunu paylaştı. Antalya'da yağışların akşam saatlerinden sonra yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İşte son dakika 6-10 Nisan hava durumu tahminleri...

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HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çeşme'de fındık büyüklüğünde yağan doluyla Şifne, Reisdere ve Yalı mahalleleri beyaza büründü.

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Kısa süreli dolu Karşıyaka ilçesinde de görüldü.

Öte yandan kenti bazı noktalarında sokak ve caddeler, yağışlar nedeniyle suyla doldu. (DHA)

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Aydın, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Antalya, Hatay, Manisa ve Muğla için sarı kodlu uyarı yaptı.

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SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yolava, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli , yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

6 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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7 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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8 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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9 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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10 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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İŞTE İZMİR'DEKİ DOLU YAĞIŞINDAN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka İzmir dolu yağışı çeşme dolu

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