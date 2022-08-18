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  4. Görüntüler olay olmuştu! 'Ormanda su arayan kadın' görüntülerinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! 'Ormanda su arayan kadın' görüntülerinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı

18.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği öne sürülen ve sosyal medyanın bir numaralı gündemi olan “ormanda su arayan kadın” temalı dans gösterisinin 5 yıl önceye ait olduğu ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerin bir sanat merkezinin etkinliğinde çekildiği öğrenildi.

Görüntüler olay olmuştu! 'Ormanda su arayan kadın' görüntülerinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlediği iddia edilen “Ormanda su arayan kadın” temalı görüntüler gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

SANAT MERKEZİ ETKİNLİĞİ İÇİN ÇEKİLMİŞ

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‘Ormanda su arayan kadın’ teması adıyla paylaşılan videonun 2017 yılına ait olduğu, gösterinin bağımsız dans sanatçısı Cansu Ergin tarafından, K2 Güncel Sanat Merkezi'nin Urla’daki Portİzmir4 etkinliğinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

''BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ''

Hala konuşulmaya devam eden görüntüler için bir kullanıcı ''İzmir’in su sorununu bu şekilde çözmeyi planlamıyorsunuzdur umarım'' derken başka biri, ''Bizimle dalga mı geçiyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

(İHA)

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İzmir
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