Görüntüler olay olmuştu! 'Ormanda su arayan kadın' görüntülerinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlediği iddia edilen “Ormanda su arayan kadın” temalı görüntüler gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
‘Ormanda su arayan kadın’ teması adıyla paylaşılan videonun 2017 yılına ait olduğu, gösterinin bağımsız dans sanatçısı Cansu Ergin tarafından, K2 Güncel Sanat Merkezi'nin Urla’daki Portİzmir4 etkinliğinde gerçekleştirildiği öğrenildi.
Hala konuşulmaya devam eden görüntüler için bir kullanıcı ''İzmir’in su sorununu bu şekilde çözmeyi planlamıyorsunuzdur umarım'' derken başka biri, ''Bizimle dalga mı geçiyorsunuz'' ifadelerini kullandı.
(İHA)
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