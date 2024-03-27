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  4. Görüntüler ortaya çıktı! Etiler'deki Nusr-Et restoranına saldırı anı kamerada...

Görüntüler ortaya çıktı! Etiler'deki Nusr-Et restoranına saldırı anı kamerada...

27.03.2024 17:06
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Beşiktaş Etiler'deki Nusr-Et restoranına saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle gelen iki şüphelinin, restorana doğru silahla ateş açtığı ve camların kırıldığı anlar yer aldı.

Olay, 20 Mart’ta Beşiktaş Etiler’de meydana geldi. Nusret Gökçe’ye ait Nusr-Et isimli restorana silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, restoranın camları kırılırken polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların ardından saldırganların kimliklerini tespit eden polis, saldırı emrini firari olarak İtalya’da bulunan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un verdiğini, saldırıyı ise yine firari olan organize suç örgütü lideri Volkan Reçber’in ekibinin yaptığını belirledi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Öte yandan saldırı anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli iki kişinin restoranın önünden geçerken ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği camların kırıldığı görüldü. (DHA)

ISTANBUL---(GENIS-HABER)-ETILERDEKI-NUS_32089Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
nusr et saldırı
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