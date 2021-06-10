Görüntüler sosyal medyada yayılmıştı! Gizemli iş adamı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, normalde sadece oyuncağıyla oynayabildikleri yaklaşık 4 milyon lira değerindeki lüks spor arabanın mahallelerine geldiğini görünce çok şaşırdı. Minik çocukların kırmızı spor araba hayalini birkaç dakikalığına da olsa gerçeğe dönüştüren İzmirli iş adamı, çocuklara hediyeler de verip mahalleden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından minik çocukların hayalini gerçekleştiren gizemli iş adamı da ortaya çıktı.

"KENDİME SÖZ VERMİŞTİM"

Senelerce yurt dışında yaşadığını ve çocukken pahalı spor araçlara merakı olduğunu söyleyen İzmirli iş adamı Borga Kurter, “Biz çocukken mahallemizden böyle arabalar geçtiğinde araba çizilecek diye yanına bile yaklaştırmazlardı. Bir gün kendi spor aracım olursa tam tersini yapacağım, çocukları sevindireceğim diye kendime söz vermiştim” diyerek çocukları mutlu etmeye gayret gösterdiğini söyledi.

“BUNU YAPMA NEDENİM SADECE ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEKTİ"

Çocukları yaklaşık 4 milyon liralık spor arabasıyla gezdirmesinin ardından sosyal medyada bazı kötü yorumların olduğunu gördüğünü ve bu nedenle kendini gizlemekten vazgeçtiğini ifade eden Kurter, "Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler. Ben kendimi ortaya çıkarmadan böyle bir şey yapmak istemiştim ama bazı insanlar tepki gösterdi. Bunu yapma nedenim sadece çocukları sevindirmekti. İmkanım oldukça çocukları gezdirip sevindiriyorum. Onlara unutulmaz bir deneyim yaşatmak istiyorum. Tek amacım çocukları sevindirmek” dedi.