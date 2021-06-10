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Görüntüler sosyal medyada yayılmıştı! Gizemli iş adamı ortaya çıktı

10.06.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in arka mahallelerinde yaşayan çocukların lüks araba hayalini gerçeğe dönüştürüp yaklaşık 4 milyon lira değerindeki aracıyla çocuklara unutulmaz bir gün yaşatan gizemli iş adamı ortaya çıktı. Çocukları mutlu etmek için bunu yaptığını söyleyen iş adamı Borga Kurter, "Biz çocukken mahallemizden böyle arabalar geçtiğinde araba çizilecek diye yanına bile yaklaştırmazlardı. Bir gün kendi spor aracım olursa tam tersini yapacağım, çocukları sevindireceğim diye kendime söz vermiştim" dedi.

Görüntüler sosyal medyada yayılmıştı! Gizemli iş adamı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, normalde sadece oyuncağıyla oynayabildikleri yaklaşık 4 milyon lira değerindeki lüks spor arabanın mahallelerine geldiğini görünce çok şaşırdı. Minik çocukların kırmızı spor araba hayalini birkaç dakikalığına da olsa gerçeğe dönüştüren İzmirli iş adamı, çocuklara hediyeler de verip mahalleden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından minik çocukların hayalini gerçekleştiren gizemli iş adamı da ortaya çıktı.

"KENDİME SÖZ VERMİŞTİM"

Senelerce yurt dışında yaşadığını ve çocukken pahalı spor araçlara merakı olduğunu söyleyen İzmirli iş adamı Borga Kurter, “Biz çocukken mahallemizden böyle arabalar geçtiğinde araba çizilecek diye yanına bile yaklaştırmazlardı. Bir gün kendi spor aracım olursa tam tersini yapacağım, çocukları sevindireceğim diye kendime söz vermiştim” diyerek çocukları mutlu etmeye gayret gösterdiğini söyledi.

“BUNU YAPMA NEDENİM SADECE ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEKTİ"

Çocukları yaklaşık 4 milyon liralık spor arabasıyla gezdirmesinin ardından sosyal medyada bazı kötü yorumların olduğunu gördüğünü ve bu nedenle kendini gizlemekten vazgeçtiğini ifade eden Kurter, "Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler. Ben kendimi ortaya çıkarmadan böyle bir şey yapmak istemiştim ama bazı insanlar tepki gösterdi. Bunu yapma nedenim sadece çocukları sevindirmekti. İmkanım oldukça çocukları gezdirip sevindiriyorum. Onlara unutulmaz bir deneyim yaşatmak istiyorum. Tek amacım çocukları sevindirmek” dedi.

İmkan buldukça İzmir’in arka mahallelerinde yaşayan çocukları kırmızı spor arabasıyla gezdirğini söyleyen Kurter, “Sokağa ilk girdiğimde ‘Yolunuzu mu kaybettiniz? Yanlış mı geldiniz?’ diye tepkiler alıyorum. Çocukların yanı sıra anne ve babalar da mutlu oluyorlar. Onlar sevindikçe ben de seviniyorum. Onlar mutlu olduğu için ben de bunu yapmaya devam edeceğim. Bunun imkansız bir şey olmadığını göstermek istiyorum aslında. Çocuklar çok aşırı tepki gösteriyorlar. Onlar doğal olduğu için mutlulukları yüzlerine yansıyor. Boş zamanımda böyle bir şey yapmak benim için de iyi oluyor” diye konuştu.

Gittiği yerlerde kendisini tanıtmadığını söyleyen Kurter, “Ben Allah’ın bir kuluyum’ diyorum. Kendime hatıra olsun diye fotoğraflar çekiyorum bazen. Bir defasında sokağa girdiğimde bu aracın aynısının oyuncağı bir çocukta varmış. Koşa koşa yanıma geldi. ‘Bende de aynısı var’ dedi. Gerçeğine binince çok sevindi. Aileler de çok olumlu yaklaşıyor çocukları mutlu olduğu için ama sosyal medyada herkes istediğini yazabildiği için kötü yorumlar geliyor. Azim edip çalışırlarsa bu aracın imkansız, ulaşılamaz bir şey olmadığını gösterip onları teşvik etmek de istiyorum. En son bir engelli çocuğumuzu gezdirdim. Ailesi sosyal medyadan beni bulmuş sonra. Çocuk evde bir hafta boyunca bunu anlatmış. Bunu yapmaya devam edeceğim. İzmirli çocuklar kırmızı spor arabalı abilerini beklesin. Hiç beklemedikleri yerde karşılarına çıkıp onları gezdirebilirim” dedi.

Kaynak: İHA

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