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  4. Görüntüler tepki çekmişti! O askerler hakkında karar verildi

Görüntüler tepki çekmişti! O askerler hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 18:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi.

Sosyal medyada yer alan, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yapılan ve tepki çeken bazı davranışlarla ilgili görüntüler üzerine Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine bir koğuşta çekildiği anlaşılan ve 4-5 Haziran tarihlerinde sosyal medyada yer alan görüntülerdeki askerlerin kimlikleri tespit edilerek ilgili birlik komutanlarınca idari ve hukuki işlem uygulandı.

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde, sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.

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