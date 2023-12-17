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Görüntüleri dünyaya servis ettiler! Rusya'dan Kaluga bölgesinde kıtalar arası balistik füze hamlesi

17.12.2023 21:56 | Son Güncelleme:
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesinin yerleştirildiğini açıkladı. Bakanlık, savunma sistemlerine yakalanmayan ve aynı anda çok sayıda hedefi vurabilen Yars füzesinin yerleştirilme görüntülerini de dünyaya servis etti.

Rusya'dan Kaluga bölgesinde kıtalar arası balistik "Yars" füzesi hamlesi geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Kaluga bölgesinde bulunan Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı Kozelskiy Birliğinin, silahlandırılmaya devam edildiği belirtildi.

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HİPERSONİK AVANGARD FÜZESİ DE YERLEŞTİRMİŞLERDİ

Bu kapsamda, Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik Yars füzesinin yerleştirildiği ve askerler için gerekli altyapının oluşturulduğu ifade edildi.
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Balistik Yars füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı, kasım ayında da aynı depoya Yars füzesi yerleştirdiğini, Orenburg bölgesindeki fırlatma deposuna ise nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası hipersonik "Avangard" füzesinin yerleştirildiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya füze
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