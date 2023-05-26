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  4. Görüntüleri izleyince şoke oldu! İş yerinin önünde gördüğü kediyi kucaklayıp götürdü

Görüntüleri izleyince şoke oldu! İş yerinin önünde gördüğü kediyi kucaklayıp götürdü

26.05.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir kadının, mobilya mağazasının önündeki sahipli Scotish Fold cinsi ‘Çiko’ isimli kediyi çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin sahibi Kadir Yıldırım, polise şikayetçi oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Kadir Yıldırım’ın Scotish Fold cinsi ‘Çiko’ isimli kedisi, mağazasının önündeyken kimliği henüz belirlenemeyen kadın tarafından çalındı. Kedisini bulamayınca güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Yıldırım, çalındığını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kedisinin bir an önce bulunmasını isteyen Yıldırım, “Alan kişi, sahipli olmadığını düşünerek de almış olabilir. Onu zan altında bırakmak istemem. Eğer sahipsiz olduğunu düşünerek almışsa buradan sesleniyorum kendisine, kedimi getirmesini istiyorum. Ama yok çalmışsa, bulunup cezasını çekmesini istiyorum” dedi.

(DHA)

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Elazığ kedi

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