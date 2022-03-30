Görüntüleri izleyince şoke oldular! Sipariş götüren kurye, apartmanda bakın ne yaptı

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde pazar günü akşam saatlerinde bir eve sipariş götüren kurye, apartmandan ayrılırken merdiven boşluğuna idrarını yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayı izleyen bina sakinleri ise büyük şok yaşadı...

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların gelmesi üzerine kokunun geldiği yeri doğru giden apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü. Büyük şok yaşayan apartman sakini hemen güvenlik kamera görüntülerin incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞOKE OLDU

Güvenlik kamera görüntülerinde kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor. (DHA)



