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  4. Görüntüleri paylaştı! Başkan Yıldız’dan İstiklal Caddesi’nin temizliğiyle ilgili 'iftira' tepkisi

Görüntüleri paylaştı! Başkan Yıldız’dan İstiklal Caddesi’nin temizliğiyle ilgili 'iftira' tepkisi

17.12.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından, İstiklal Caddesi’ndeki temizlik çalışmasıyla alakalı sosyal medyada atılan iftiralara dair paylaşım yapıldı. Başkan Yıldız paylaşımında, “Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bugünden sonra bu kir artık iftiracılar tarafından temizlensin.” diyerek yaşanan olay anı ve sonrasının görüntülerini paylaştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ara sokaklarda bulunan çöplerin İBB’nin sorumluluk alanındaki İstiklal Caddesi’ne doğru tazyikli suyla gönderilmesinin ardından yöneltilen iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Başkan Yıldız, yaşanan olaya ve sonrasında yaşananlara ilişkin İstiklal Caddesi’nin güvenlik kamerası görüntülerini, “Yalan ve iftirayla 16 milyon İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim. Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o kirliği videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği” notuyla paylaştı.

"BUGÜNDEN SONRA BU KİR ARTIK İFTİRACILAR TARAFINDAN TEMİZLENSİN"

Başkan Yıldız paylaşımın devamında ise, “Aziz milletimiz, göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal’i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen İstiklal’in temizliği için çalıştık. Bugünden sonra bu kir artık iftiracılar tarafından temizlensin” ifadelerini kullandı. (İHA)

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