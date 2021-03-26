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Görüntüleri yok etmek isteyen hırsız, hard disk ve paralarla yakalandı

26.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir iş yerinden 10 bin 600 TL ve kamera görüntülerinin bulunduğu hard diski çalan hırsız, çaldıklarıyla beraber yakalandı.Geçtiğimiz günlerde Altuntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Şelçuk Sarıkaya’ya ait iş yerinden 10 bin 600 TL ve kamera görüntülerinin olduğu hard diski çalınmıştı.

Görüntüleri yok etmek isteyen hırsız, hard disk ve paralarla yakalandı

Sivas’ta bir iş yerinden 10 bin 600 TL ve kamera görüntülerinin bulunduğu hard diski çalan hırsız, çaldıklarıyla beraber yakalandı.
Geçtiğimiz günlerde Altuntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Şelçuk Sarıkaya’ya ait iş yerinden 10 bin 600 TL ve kamera görüntülerinin olduğu hard diski çalınmıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirilen O.S. çaldığı paralarla ve hard diskle birlikte yakalandı. Çalınan 10 bin 600 TL ve hard disk işyeri sahibi Kaya’ya teslim edildi. Öte yandan şüpheli şahsın il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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