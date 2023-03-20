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Görüntüsü şaşkına çevirmişti! Sosyal medyada çok konuşulan o apartman için karar... Üst üste iki farklı bina gibiydi

20.03.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından deprem bölgesi dışındaki illerde de tedirginlik sürerken riskli binalar çok daha fazla gündem olmaya başladı. Özellikle İstanbul Bağcılar'daki bir bina sosyal medyada çok konuşulmuştu. İki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen apartmanla ilgili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den de açıklama gelmişti. Son olarak gören herkesi şaşkına çeviren o binanın yarın yıkılacağı öğrenildi. Açıklama, Bağcılar Belediyesi'nden geldi. İşte detaylar...

Görüntüsü şaşkına çevirmişti! Sosyal medyada çok konuşulan o apartman için karar... Üst üste iki farklı bina gibiydi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede sarsıntılar sürerken deprem tüm Türkiye'nin en önemli gündemi oldu. Deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarda da deprem tedirginliği yaşanırken riskli binalar endişe yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle riskli olduğu düşünülen binalar sık sık gündem oluyor. İstanbul Bağcılar'daki bir bina da paylaşılan fotoğraflarıyla büyük gündem yaratmış ve sosyal medyada çokça konuşulmuştu. O binayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

YIKIM KARARI ÇIKTI

Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu. Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.

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"YIKILACAK YERLERİN ARASINDA GÖRÜNTÜSÜYLE SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULAN BİNA DA VAR"

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında 'riskli yapı' raporu çıkmış olup bina şu anda 'boş ve korunaklı' durumda bulunuyor" denildi. (DHA)

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Sosyal medyada olay oldu! Oku takip edince çıkan bina... Sosyal medyada olay oldu! Oku takip edince çıkan bina...

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sosyal medyada tartışma konusu olan bina gündem yaratınca, geçtiğimiz ay Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de o binaya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Özdemir'in açıklamasını gazeteci Kübra Par paylaşmış ve "Bu bina bugün sosyal medyada çok konuşulmuştu. Biz de programda eleştirince Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir mesaj attı. 45 gün önce boşaltılmış, yıkılacakmış. Yeni halini ve başkanın mesajını görebilirsiniz." notunu eklemişti.

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Par'ın paylaştığı mesajda "Kübra Hanım merhaba, ben Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir. Görselini paylaştığınız bina ile ilgili olarak yaklaşık 45 gün önce riskli yapı tespiti yaptırdık ve 'riskli' raporu da çıktı. Binayı tamamen boşalttırdık ve yıkımı için yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. Az kaldı. Ayrıca meselenin ilçemiz ve özellikle İstanbul adına birkaç binaya indirgenemeyeceğini iyi bilen ve yüksek lisansını da 'deprem' üzerine yapmış olan bir inşaat mühendisi olan bir belediye başkanı olarak göreve geldiğim 10 aylık süre içinde ilçemizin yapısal dönüşümü adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunları da ilerleyen aylarda nihayete erdirip kamuoyuyla paylaşacağız." ifadeleri yer almıştı.

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sosyal medya Bağcılar bina yıkım

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