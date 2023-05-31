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  4. Görür görmez... Tatil için akın akın geliyorlar! 'Almanya’da da pahalılık var! Türkiye’miz çok güzel, herkes bizi kıskanıyor'

Görür görmez... Tatil için akın akın geliyorlar! 'Almanya’da da pahalılık var! Türkiye’miz çok güzel, herkes bizi kıskanıyor'

31.05.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik ‘sıla’ yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya’dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. Herkesin Türkiye'yi kıskandığını belirten gurbetçiler, "Ülkemizde biraz pahalılık var ama Almanya'da da pahalılık var" dedi. Öte yandan bazı gurbetçiler de Türk bayrağını görür görmez duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Görür görmez... Tatil için akın akın geliyorlar! 'Almanya’da da pahalılık var! Türkiye’miz çok güzel, herkes bizi kıskanıyor'

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri başladı. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

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BİN 400 KİLOMETRELİK YOLCULUK EDİRNE'DE BİTTİ

Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının kişi başı 207 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.

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"CENNET TÜRKİYE'MİZ ÇOK GÜZEL, HERKES BİZİ KISKANIYOR"

Herkesin Türkiye’yi kıskandığını belirten gurbetçiler, “Türkiye’mi çok seviyorum ve geldiğim için çok heyecanlıyım içim içime sığmıyor. Ülkemizde biraz pahalılık var ama Almanya’da da pahalılık var. Cennet Türkiye’miz çok güzel, herkes bizi kıskanıyor” açıklamasında bulundu.

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"MEMLEKETİMİZE GELİNCE RUHUMUZ, İÇİMİZ AÇILDI"

Diğer gurbetçiler de Türk bayrağını görür görmez duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Türkiye’ye gelince ferahlandıklarını anlatan gurbetçiler, “Türkiye’de ay yıldızın altında olmak mutluluk veriyor. Gurbette vatan hasreti çekiyoruz. Memleketimize gelince ruhumuz, içimiz açıldı” şeklinde konuştular. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya gurbetçi tatil

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