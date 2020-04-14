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Göz ağrısı koronavirüs belirtisi midir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2020 14:23 | Son Güncelleme

Gözünde ağrı ve kanlanma şikayetiyle doktora başvuran bir hasta başka hiçbir hastalık saptanmayınca karantina koşulları hakkında bilgilendirilerek evine gönderildi. Yakın takibe alınan hastada bir süre sonra yüksek ateş ve öksürük semptomlarına rastlandı. Ardındansa koronavirüs testi pozitif çıktı. Kısa süre sonra iyileşerek sevdiklerinin arasına döndü. Konuyla ilgili bilgi veren uzmanlar, göz ağrıması yaşayan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Göz ağrısı koronavirüs belirtisi midir?

Uluslararası ve Türkiye’de ki Covid-19 pandemi hastanelerinde ki doktor meslektaşlarımız ile bağlantı kurarak hastaların göz belirtileriyle ilgili hızlı bir konsültasyon süreci başlattık.

Uluslararası makaleler , tüm bilimsel araştırmalarımız ve meslektaşlarımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler bize gösterdi ki her 3 Covid-19 hastasının birinde bazı göz rahatsızlıkları belirtisi oluştuğuna karar verdik.

Durumu yeniden değerlendirdiğimizde, hastanın en baştaki o nedensiz görünen göz ağrısı ve kızarıklığının Covid19 sonucu olduğunu anladık.

HASTALAR GOOGLE’DA EN ÇOK ‘’ GÖZ AĞRISI ‘’ ARAMASI YAPIYOR

Yaptığımız incelemeler sonucunda çok ilginç bir araştırmayla karşılaştık.

Bir siber veri analisti olan Stephens Davidowitz, Google arama motorunda Covid19 salgınında en çok etkilenen ülkelerde son aylarda en sık aranılan sözcüklerin neler olduğuna bakmış ve bilin bakalım ne görmüş ?

En sık aranılan sözcükler arasında “göz ağrısı” ve “koku alamama” kelimeleri en yukarılarda yer alıyor.

NEDEN PEKİ?

Çünkü korona virüse yakalanan hastalar kendilerinde ilk olarak bu belirtileri hissediyor ve bunu Google üzerinden araştırmaya başlıyorlar.

HER 3 COVİD-19 HASTASININ 1’İNDE GÖZ RAHATSIZLIĞI VAR!

Bu göz belirtileri bazen diğer şikayetler oluşmadan, en erken bulgu olarak ortaya çıkar.

KORONAVİRÜSÜN GÖZ BELİRTİLERİ NELER?

  1. Göz ağrısı

  2. Göz sulanması

  3. Gözün akında kanlanma

  4. Gözde yanma hissi

ABD’nin en prestijli tıp dergilerinden olan JAMA’nın (Journal of American Medical Association) 31 Mart 2020 tarihli sayısında yer alan bir araştırma, yukarıda verdiğimiz bilgileri onaylamış durumdadır.

Yukarıda ki belirtilerin herhangi birinin görülmesi halinde göz doktorunuz ile temasa geçmenizin faydası olacağını düşünüyoruz. Göz doktorunuz bu konuyla alakalı size tüm bilgilendirmeyi yapacak ve gerekli gördüğü durumlarda sizleri Covid-19 testi için pandemi hastanelerine yönlendirecektir.

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