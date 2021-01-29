Göz alerjisine ne iyi gelir? Göz alerjisi nedenleri arasında evinizdeki eşyalar da var!

Göz alerjileri, ilkbahar ve yaz aylarında özellikle çiçek polenlerine karşı ortaya çıkmaktadır. Çiçek polenlerinin en fazla dışarıda olduğu saatler sabah 05.00-10.00 arasındaki saatlerdir. Alerjisi olan kişilerin mümkünse bu saatler arasında dışarı çıkmamasını tavsiye ederiz. Çıkılırsa da koruyucu gözlükler kullanılmalıdır.

Bu tür polenler kişinin vücuduna ya da kıyafetlerine yerleşebilmektedir. Eve girildiği anda kıyafetlerin çıkartılarak duş alınması, alerjenlerin vücuttan uzaklaştırılması için iyi bir önlemdir. Evdeki klimaların polen filtreli olması önemlidir.

GÖZ ALERJİSİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Tüm alerji tiplerinde olduğu gibi, göz alerjisini yaratan etmen de çevresel kaynaklıdır. Çok çeşitli etmenler gözde alerjiye neden olmaktadır.. Sigara dumanı, ev tozları, kedi ve köpek tüyleri, yeşil otların çıkardığı çeşitli polenler gözde alerjiye neden olabilmektedir.

GÖZ ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz alerjisinin ana belirtisi gözlerde kaşıntı hissidir. Buna karşı gözün geliştirdiği ilk reaksiyon, kaşınma hissinin açığa çıkmasıdır.

Bunun yanı sıra gözlerde kızarıklık, yanma ve batma hissi, gözlerde şişme vücutta oluşan belirtilerdir.