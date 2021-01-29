Göz alerjisine ne iyi gelir? Göz alerjisi nedenleri arasında evinizdeki eşyalar da var!

Göz alerjileri, ilkbahar ve yaz aylarında özellikle çiçek polenlerine karşı ortaya çıkmaktadır. Çiçek polenlerinin en fazla dışarıda olduğu saatler sabah 05.00-10.00 arasındaki saatlerdir. Alerjisi olan kişilerin mümkünse bu saatler arasında dışarı çıkmamasını tavsiye ederiz. Çıkılırsa da koruyucu gözlükler kullanılmalıdır.
Bu tür polenler kişinin vücuduna ya da kıyafetlerine yerleşebilmektedir. Eve girildiği anda kıyafetlerin çıkartılarak duş alınması, alerjenlerin vücuttan uzaklaştırılması için iyi bir önlemdir. Evdeki klimaların polen filtreli olması önemlidir.
Tüm alerji tiplerinde olduğu gibi, göz alerjisini yaratan etmen de çevresel kaynaklıdır. Çok çeşitli etmenler gözde alerjiye neden olmaktadır.. Sigara dumanı, ev tozları, kedi ve köpek tüyleri, yeşil otların çıkardığı çeşitli polenler gözde alerjiye neden olabilmektedir.
Göz alerjisinin ana belirtisi gözlerde kaşıntı hissidir. Buna karşı gözün geliştirdiği ilk reaksiyon, kaşınma hissinin açığa çıkmasıdır.
Bunun yanı sıra gözlerde kızarıklık, yanma ve batma hissi, gözlerde şişme vücutta oluşan belirtilerdir.
Göz alerjisine ne iyi gelir sorusunun yanıtı göz alerjisi tedavisi ile cevaplanabilir. Göz alerjisi tedavisinde, öncelikle alerji tipinin teşhis edilmesi gerekir. Mevsimsel alerjilerde, alerjiye neden olan etmenler dışarıdaki etmenlerdir. Yıl boyu süren alerjilerde ise ev tozları, kedi ve köpek tüyleri gibi ev içi etmenler alerji olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kişi alerjiye neden olan etmeni bulamıyorsa, doktora başvurarak alerjeni bulmaya çalışmalıdır. Alerjenin vücuttan uzak tutulması, alerjenin engellenmesindeki ilk adımdır. Fakat alerjen bulunamıyorsa, soğuk kompresler, alerjiyi engellemeye çalışan damlalar kullanılabilir. Eğer bunlar da yetersiz kalırsa, ağızdan alınacak ilaçlar oldukça etkilidir.
Göz alerjisinden korunmak için öncelikle alerjinin ne olduğunun bulunması gerekir. Alerjen bulunabiliyorsa, gözlerin bunlardan uzak tutulması çok önemlidir.
Bazı kişilerde ışık alerjisi de bulunabilir. Bu durumda koruyucu güneş gözlükleri kullanılması çok önemlidir. Ev tozlarına karşı alerji varsa, halıların kaldırılması, battaniyelerin bulunmaması, yünlü kazak giyilmemesi gerekir. Çiçek tozlarına karşı alerji bulunuyorsa, ilkbahar ve sonbahar aylarında sabah saatlerinde çok fazla dışarı çıkılmaması ve koruyucu gözlükler kullanılması tavsiye edilmektedir.
Göz alerjisi tedavi edilmediği takdirde, kişinin günlük yaşamında kısıtlayıcı bir rol oynamaktadır. Çok ağır formları olan alerji türlerinde ise, keratokonus adı verilen bir hastalığa yol açarak gözdeki görme kabiliyetini sınırlamaktadır.
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